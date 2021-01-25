صوناد: انقطاع ماء الشرب عن مناطق بولايات تونس ونابل وزغوان وكل معتمديات ولاية بن عروس

تسجل مناطق بكل من ولايات تونس وبن عروس ونابل وزغوان، غدا الثلاثاء، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة منتصف النهار الى حين استئناف تزويدها تدريجيا الخميس 28 جانفي الجاري، بداية من منتصف النهار، حسب بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الاثنين واوضح بلاغ الشركة الذي نشرته على صفحتها على "فايسبوك"، ان المناطق المعنية في ولاية تونس هي المناطق العليا بمنفلوري وحيّ النّور وحيّ ابن سينا والمروج 2 وجبل الجلود وسيدي فتح الله ومعتمديات ولاية بن عروس وحي سلتان ومدينة سليمان وفندق الجديد من ولاية نابل وجبل الوسط من ولاية زغوان وعزت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه هذا الانقطاع لانجازها اشغالا لاصلاح عطب طرأ على القناة الرئيسية قطر 1600 مم لجلب المياه من مركب المعالجة بغدير القلة نحو الضاحية الجنوبية للعاصمة على مستوى موقع اشغال مشروع السكة الحديدية قرب مفترق بن دحّة (المخرج الجنوبي للعاصمة).واكدت الشركة ان الاشغال ستتواصل دون انقطاع (ليلا ونهارا) وعلى مدار الساعة خلال مدة التدخل