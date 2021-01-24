الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 24 جانفي 2021

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الكاف - كوفيد 19: تسجيل حالة وفاة و32 اصابة مؤكدة بالفيروس

قابس: تسجيل 03 وفيات و108 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت الأحد الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة و33 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد إجراء 93 تحليلا مخبريا بتاريخ 22 جانفي 2021.وارتفع عدد الوفايات إلى 145 شخصا وعدد الاصابات المسجلة في الجهة، منذ بداية انتشار الجائحة في البلاد، إلى 4586 حالة، وفق آخر إحصائية رسمية تحصل عليها مراسل "وات" بالكاف، من ذات الادارة.وذكر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بالكافة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ"وات"، أنّ عدد حالات التعافي من كوفيد - 19، بلغ 4338 حالة أنهت كلها فترة الحجر الصحي.وأشار إلى أنّ 40 شخصا لا زالوا يخضعون إلى العلاج في المستشفيات منهم ثمانية أشخاص بأقسام الانعاش فيما يخضع 258 الى الحجر الصحي وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بفيروس الكورونا المستجد خلال العشرة الايام الاخيرة.قال منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، في تصريح لمراسل "وات"، اليوم الأحد، إنه تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 03 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس إلى 216 حالة.وبين جبران أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتائج 316 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا، وأن 108 من هذه التحاليل كانت نتيجتها ايجابية، مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 28 إصابة بقابس الجنوبية و24 إصابة بقابس المدينة و13 إصابة بمارث و11 إصابة بقابس الغربية و09 إصابات بوذرف و06 إصابات بكل من المطوية وغنوش و05 إصابات بكل من الحامة ومطماطة الجديدة وإصابة واحدة (01) بمنزل الحبيب.وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 6507 شخصا من بين 7430 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 920 حالة، من بينها 255 حالة بقابس الجنوبية و211 بقابس المدينة و144 حالة بمارث.