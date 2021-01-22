الرابطة 1- لقاء واعد غدا بين الترجي الرياضي والملعب التونسي

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بعد راحة اجبارية بعشرة ايام من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا تعود بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم غدا السبت الى سالف النشاط مع مقابلات الجولة التاسعة التي تتصدرها مباراة ملعب المنزه بين الترجي الرياضي متصدر الترتيب والملعب التونسي صاحب المرتبة الرابعة.وسيسعى الترجي الرياضي غدا الى تدارك هزيمة الجولة الماضية امام النادي الصفاقسي في صفاقس 2-0 وتحقيق فوزه السادس في الموسم فيما سيعمل الملعب التونسي رغم اصابة عشرة من لاعبيه بفيروس كورونا على تحقيق نتيجة ايجابية للبقاء اقرب ما يمكن من فرق الصدارة.ويذكر ان الاسبقية كانت لفريق الاحمر والاصفر خلال المواجهات الاخيرة بين الفريقين حيث يعود اخر فوز للملعب التونسي الى ذهاب موسم 2011-2012 لما تفوق 3-1.ويحل النادي الصفاقسي صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة من 6 مقابلات ضيفا على النادي البنزرتي الذي يحتل المركز العاشر بثماني نقاط في لقاء شعاره التاكيد بالنسبة للفريقين وذلك عقب فوز نادي عاصمة الجنوب على الترجي الرياضي 2-0 وتغلب النادي البنزرتي خارج قواعده على الاولمبي الباجي 1-0.ويبدو اتحاد بن قردان في طريق مفتوح لتحقيق فوز جديد في البطولة لتاكيد الاداء المحترم الذي قدمه الفريق تحت قيادة المدرب حسان القابسي لا سيما وان منافسه شبيبة القيروان يمر بوضع صعب للغاية بعد ان كسب نقطة واحدة من سبع مقابلات خاضها الى حد الان في سباق البطولة.ويتطلع الاتحاد المنستيري الذي تعزز اطاره الفني بتعيين توفيق زعبوب كمدرب مساعد للسعد الشابي الى تحقيق فوزه الثاني في الموسم وتحسين ترتيبه الحالي لما يستضيف غدا الاولمبي الباجي العائد الى مصاف النخبة بعد ثلاثة مواسم قضاها في الرابطة الثانية.لكن مهمة نادي عاصمة الرباط لن تكون سهلة بالنظر الى الاداء المحترم الذي قدمه ابناء المدرب شاكر مفتاح في مستهل الموسم ونجاحه في كسب عديد النقاط خارج القواعد من خلال الفوز على مستقبل الرجيش ونجم المتلوي والتعادل مع الملعب التونسي واتحاد تطاوين.وتلوح المواجهة متكافئة بين نجم المتلوي واتحاد تطاوين في مباراة سيسعى خلالها كل فريق الى الخروج بثلاث نقاط يدعم بها موقعه في الترتيب.ويرنو النجم الساحلي الى تجديد العهد مع الفوز في سباق البطولة عندما يسضيف مستقبل الرجيش الصاعد حديثا الى الرابطة الاولى خاصة وان هذه المباراة ستكون الاولى للمدرب الجديد لسعد الدريدي مع فريق جوهرة الساحل.ويعود اخر فوز لفريق جوهرة الساحلي في البطولة الى الجولة الرابعة لما تفوق على الاتحاد المنستيري 3-1 .وسيعمل مستقبل الرجيش من جهته على مواصلة مسيرته المحترمة المقدمة الى حد الان تحت قيادة المدرب سعيد السايبي.وستكون مباراة الغد المواجهة الثانية بين المدربين سعيد السايبي ولسعد الدريدي هذا الموسم بعد ان انتهت الاولى بالتعادل 1-1 لما كان الدريدي على راس الاطار الفني للنادي الافريقي.ويتحول النادي الافريقي يوم الاحد الى سليمان لمواجهة المستقبل المحلي في مباراة سيسعى خلالها فريق باب الجديد الى تحقيق فوزه الثاني في الموسم والاول بقيادة لطفي الرويسي وكريم بوعايشة من اجل تحسين الترتيب الحالي (المركز 12) الذي لا يتماشى مع عراقة الفريق وطموحات انصاره.ولن تكون هذه المهمة سهلة المنال باعتبار وان فريق الوطن القبلي يرغب في تحقيق بداية جيدة مع مدربه الجديد يامن الزلفاني الذي عوض مؤخرا سامي القفصي.