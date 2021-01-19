   Abdelhalim Hafed - جبّار  

هشام المشيشي: 'أتفهم غضب وإحباط الشباب لكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بالقانون'

Publié le Mardi 19 Janvier 2021 - 20:08 قراءة: 0 د, 30 ث
عبر اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي عن تفهمه لغضب الشباب وحتى الإحباط الذي يشعر به.

وفي كلمة له توجه بها للتونسيين، أكد المشيشي أن الفوضى مرفوضة وسيتم مواجهتها بالقانون.


وقال رئيس الحكومة متوجهها بكلامه لشباب تونس قائلا 'أنتم مستقبل هذا الوطن وصوتكم مسموع وغضبكم مشروع.

'حق الإحتجاج لا يجب أن يتحول إلى حق في السرقة والنهب والخلع'

كما ندد رئيس الحكومة بعمليات النهب والسرقة التي تخللت التحركات الإحتجاجية الأخيرة.

وأكد رئيس الحكومة أن الحق في الإحتجاج لا ينبغي أن يتحول إلى حق في السرقة والنهب والخلع، مششددا على أن الفوضى مرفوضة وسيتم مواجهتها بقوة القانون.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219013

LEDOYEN  (Tunisia)  |Mardi 19 Janvier 2021 à 20h 36m |           
Le modèle socio-économique doit répondre aux impératifs de la très grande majorité qui est en perte de pouvoir d'achat, d'emploi, d'équité etc...etc...
La dichotomie semble totale entre gouvernants et gouvernés.
Qui aura l'intelligence de renverser les tendances en ces temps covidiens? Qui aura le mérite de désamorcer cette crise majeure? J'espère que l'intelligentsia sera plus intelligente.- Point barre.-



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