هشام المشيشي: 'أتفهم غضب وإحباط الشباب لكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بالقانون'

'حق الإحتجاج لا يجب أن يتحول إلى حق في السرقة والنهب والخلع'

عبر اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي عن تفهمه لغضب الشباب وحتى الإحباط الذي يشعر به.وفي كلمة له توجه بها للتونسيين، أكد المشيشي أن الفوضى مرفوضة وسيتم مواجهتها بالقانون.وقال رئيس الحكومة متوجهها بكلامه لشباب تونس قائلا 'أنتم مستقبل هذا الوطن وصوتكم مسموع وغضبكم مشروع.كما ندد رئيس الحكومة بعمليات النهب والسرقة التي تخللت التحركات الإحتجاجية الأخيرة.وأكد رئيس الحكومة أن الحق في الإحتجاج لا ينبغي أن يتحول إلى حق في السرقة والنهب والخلع، مششددا على أن الفوضى مرفوضة وسيتم مواجهتها بقوة القانون.