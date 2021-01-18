نابل: عودة الهدوء إلى المناطق التي شهدت أعمال شغب ليلية وإيقاف 98 متورطا فيها

وات -

تمكنت قوات الامن بنابل خلال الليلة الفارطة، من إيقاف 98 شخصا على خلفية أعمال الشغب ومحاولة نهب الممتلكات العامة والخاصة بعدد من مناطق الولاية، وفق ما افاد به مصدر امني (وات) واكد ذات المصدر عودة الهدوء إلى معتمديات نابل وسليمان والحمامات ومنزل بوزلفة وقربة وتازركة و قليبية والهوارية، التي شهدت اعمال شغب، وبين أن الوحدات الامنية نجحت في التصدي لمحاولات النهب والتخريب حيث تمت السيطرة على الوضع قبل حلول منتصف الليل وذكر ان الجهة شهدت محاولة اقتحام لمراكز الامن الوطني بكل من قربة وتازركة ومنزل بوزلفة بالاضافة إلى حرق سيارة إدارية تابعة للشرطة البلدية بالهوارية وتهشيم 7 سيارات إدارية نتيجة الرشق بالحجارة، وبين ايضا انه تم تسجيل 88 مخالفة حظر جولان و101 مخالفة للبروتوكول الصحي و7 مخالفات صحية بالاضافة إلى إيقاف 21 مفتشا عنهم وأشار الى انه تم تسجيل إصابات في صفوف 8 أمنيين من مختلف وحدات الأمن الوطني وفوج حفظ النظام بنابل بإصابات طفيفة، بالإضافة إلى إصابة عون أمن بالهوارية بحروق على مستوى الوجه نتيجة رشقه بزجاجات حارقة واشاد بمساندة المواطنين لمجهودات الوحدات الامنية في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، حيث خرج عدد منهم لحماية المحلات التجارية.