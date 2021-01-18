الكاف: ارتفاع حصيلة الإيقافات على خلفية اعمال الشغب إلى 18 شخصا

وات -

ارتفعت صباح اليوم الاثنين حصيلة الإيقافات في صفوف المشاركين في أعمال الشغب التي جدت الليلة الماضية بمدينة الكاف الى 18 شخصا، وتم الاحتفاظ بهم بالتنسيق مع النيابة العمومية، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول باقليم الأمن بالجهة (وات) وقال المصدر ذاته أن قوات الأمن تمكنت من حجز زجاجات حارقة وعجلات مطاطية كان المشاركون في اعمال الشغب ينوون أشعالها، كما قاموا بمنع محاولات لاقتحام محلات تجارية او خلعها بغاية النهب، على حد قوله ويسود مدينة الكاف طيلة صباح اليوم هدوء وسط تواجد امني مكثف وتواصل الدوريات لمختلف الوحدات الامنية، وتمركزها بعدة نقاط من المدينة وقيامها بحملات مراقبة للسيارات لتطبيق إجراءات منع التنقل بين الولايات .