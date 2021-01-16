الخطوط التونسية تؤكد ضرورة التواجد بالمطار قبل 3 ساعات من انطلاق الرحلات نحو أوروبا و قبل 4 ساعات نحو الوجهات الاخرى

أكدت شركة الخطوط التونسية ضرورة تواجد المسافرين بالمطار قبل ثلاث ساعات من انطلاق الرحلات نحو الوجهات الأوروبية، وقبل اربع ساعات في اتجاه الوجهات الاخرى، وذلك في اطار الالتزام بالاجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كوفيد - 19.



وذكرت الخطوط الجوية التونسية، في بلاغ أصدرته السبت، انه سيتم اغلاق شبابيك التسجيل كالمعتاد ساعة قبل المغادرة (60 دقيقة).



