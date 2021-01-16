   Salateen كوكتيل طرب - ومرت الأيام  

الخطوط التونسية تؤكد ضرورة التواجد بالمطار قبل 3 ساعات من انطلاق الرحلات نحو أوروبا و قبل 4 ساعات نحو الوجهات الاخرى

Publié le Samedi 16 Janvier 2021 - 17:07 قراءة: 0 د, 17 ث
أكدت شركة الخطوط التونسية ضرورة تواجد المسافرين بالمطار قبل ثلاث ساعات من انطلاق الرحلات نحو الوجهات الأوروبية، وقبل اربع ساعات في اتجاه الوجهات الاخرى، وذلك في اطار الالتزام بالاجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كوفيد - 19.

وذكرت الخطوط الجوية التونسية، في بلاغ أصدرته السبت، انه سيتم اغلاق شبابيك التسجيل كالمعتاد ساعة قبل المغادرة (60 دقيقة).

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 218790



لمحة عن وزراء حكومة المشيشي

En continu

Toutes les news
..*

الاثنين 18 جانفي 2021 | 5 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:02 17:32 15:10 12:37 07:30 05:59
13°
 15° % 67 :الرطــوبة
تونــس
2.57 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
15°-915°-719°-817°-1119°-11
  • Avoirs en devises
    22816,8

  • (15 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30182 DT        1$ =2,71772 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 jan)   2497,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة