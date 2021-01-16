الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 16 جانفي 2021

وات -

منوبة: تسجيل 26 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" و111 حالة شفاء

توزر: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع اجمالي الإصابات الى 3601 اصابة

سوسة : 4 وفيات و128 إصابة جديدة بكورونا امس الجمعة

صفاقس: تسجيل 10 حالات وفاة في يوم واحد كأرفع حصيلة وفيات منذ ظهور الوباء

باجة: وفاة مسنة عمرها 110 سنوات بفيروس "كورونا"

القصرين: تسجيل حالة وفاة و18 اصابة جديدة بوباء "كورونا"

قابس : 03 حالات وفاة و28 اصابة جديدة بكورونا

سجّلت ولاية منوبة اليوم السبت، إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و111 حالة شفاء جديدة، وفق ما افادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور صحفية (وات) وبيّنت قدور أنّه بتسجيل حالات الشفاء الجديدة، يرتفع عددها الجملي الى 3489 حالة، وينخفض عدد الحالات النشيطة الى 592 حالة، منهم 589 حالة يخضعون حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و03 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (183 حالة)، ودوار هيشر (111 حالة)، وطبربة (103 حالات)، ووادي الليل (65 حالة)، والمرناقية ( 64 حالة)، والجديدة (40 حالة)، وبرج العامري (15 حالة)، والبطان (11 حالة).يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 4310 اصابات بفيروس "كورونا"، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 229 حالة وفاة، بعد تسجيل 04 حالات جديدة الخميس والجمعة الماضيين، و3489 حالة شفاء.رصدت المصالح الصحية في ولاية توزر، 36 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد على اثر صدور نتائج تحاليل 98 عينة، ليرتفع اجمالي الإصابات في الجهة منذ بداية انتشار الوباء الى 3601 إصابة، من بينها 3230 حالة تعافي و371 إصابة نشيطة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني ل(وات).وأشار ذات المصدر الى أن حالات التعهد للمصابين في المستشفيات انخفضت الى 13 حالة، موزعين الى حالة واحدة في قسم الإنعاش الطبي، و12 حالة في اقسام "كوفيد 19" بالمستشفيين الجهويين بتوزر ونفطة والمستشفى المحلي بدقاش، وهو ما يعني انخفاض معدل الإصابات الخطيرة التي تستدعي الرعاية الطبية، وفق تقديره.وأضاف في ذات السياق أن مستشفيات الجهة سواء قسم الإنعاش الطبي أو أقسام "كوفيد 19" لم تصل الى نسب امتلاء كاملة، باعتبار أن بعض الأقسام التي وقع تخصيصها كأقسام "كوفيد" لم يتم استغلالها حتى الآن.سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة امس الجمعة 4 حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة الى 374 وفاة وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ334 عينة، تسجيل 128 إصابة جديدة بالفيروس أبرزها بمعتمدية سوسة جوهرة التي رصدت فيها 28 إصابة وسوسة المدينة التي سجلت 23 إصابة وارتفع العدد الجملي للإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 11815 مصابا والى 11726 مصابا منذ إعادة فتح الحدود شفي منهم 8128 شخص، بينمالازال 3232 شخصا حاملا للفيروس ويقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 152 مصابا من بينهم 41 في حالة إنعاش وذلك الى جانب 30 مريضا من ولايات أخرى .سجلت ولاية صفاقس في الأربع وعشرين ساعة الماضية أرفع حصيلة وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" منذ ظهور الوباء وهي 10 حالات وفاة في يوم واحد مما رفع إجمالي الوفيات إلى 390 حالة بحسب ما جاء في البلاغ اليومي للإدارة الجهوي للصحة بصفاقس اليوم السبت.ورصدت الجهة كذلك 172 حالة إصابة جديدة بالوباء على مجموع 498 تحليلا تم إنجازه من طرف المخابر العمومية والخاصة بالجهة بتاريخ أمس الجمعة بما رفع إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة في الجهة منذ مارس الفارط إلى حوالي 17 ألف حالة في حين ارتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 13385 حالة بعد تسجيل 181 حالة شفاء جديدة.ومع المنحى التصاعدي للوباء عرفت المستشفيات والمصحات ارتفاع كبيرا في إيواء المصابين حيث بلغ عدد المقيمين بالمصحات الخاصة ولأول مرة 105 مصابا كما ارتفع عدد المقيم بقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر إلى 125 مصابا وهي نسبة مرتفعة للغاية شارفت على بلوغ الطاقة القصوى.ويبلغ عدد المقيمين بقسمي العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى العسكري الميداني بطينة 21 مصابا.جدير بالذكر ان العدد الجملي للتحاليل المنجزة فاق بتاريخ يوم أمس الجمعة 62 ألف تحليل بما فيهم التحاليل السريعة.توفيت امراة مسنة عمرها 110 سنوات من معتمدية تستور بولاية باجة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل عدد ضحايا الفيروس حتى يوم امس الجمعة بالجهة الى 101 حالة.كما تم تسجيل 45 اصابة جديدة بالفيروس منها 8 حالات بمدينة باجة، و8 حالات بتستور، و8 حالات بنفزة، و9 حالات بمجاز الباب، و6 حالات بعمدون، وحالة واحدة بتيبار، و5 حالات بتبرسق، ليصل عدد الحالات الايجابية بالجهة منذ بداية الجائحة الى 3556 حالة، من جملة 10960 تحليلا تم اجراؤها.من جهة اخرى، تعافي 2993 شخصا من الفيروس بالجهة بنسبة تتجاوز ال84 بالمائة من جملة المصابين، حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.سجلت الجهة الصحية بالقصرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة، حالة وفاة جديدة بفيروس " كورونا" ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم السبت الى 193 حالة وفاة .وبين المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني ل(وات) انه تم ايضا تسجيل 18 اصابة جديدة بالفيروس بعد صدور نتائج تحاليل 128 عينة، مما يرفع من عدد الاصابات بالوباء منذ بدء الجائحة الى 4538 اصابة مقابل 3850 حالة شفاء واضاف أن 4 مرضى يخضعون حاليا للتنفس الإصطناعي بقسم انعاش "كوفيد 19"، فيما يواصل 26 مريضا اخر الاقامة بوحدة العزل بالمستشفى الجهوي وجدد الشعباني بالمناسبة دعوته الى كافة متساكني الجهة بضرورة الالتزام بتراتيب الحجر الصحي الشامل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى مع التقيد بقواعد حفظ الصحة ومقتضيات البروتوكول الصحي للتوقي من مخاطر الفيروس و الحد من انتشاره.ذكر منسّق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران لمراسل (وات) أنه قد تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 03 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس ّقد بلغ في ولاية قابس الى حد اليوم 188 حالة.وبين جبران انه قد تم اجراء 92 تحليلا جاءت نتائج 28 منها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها بهذا الفيروس مشيرا الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 11 اصابة بقابس الجنوبية و07 بغنوش و03 اصابات بقابس المدينة واصابتين (02) بكل من المطوية ووذرف ومارث واصابة واحدة (01) بالحامة.وأوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا قد بلغ في ولاية قابس 6871 اصابة مشيرا الى أن 5589 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.وتوجد حاليا في ولاية قابس 1279 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى من بينها 411 حالة بقابس الجنوبي و317 حالة بقابس المدينة و234 حالة بمارث.