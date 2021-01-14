الداخلية: "إلقاء القبض على شخصين من أجل اختلاس أموال عمومية وخاصة وتكوين وفاق"

وات - أفادت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بأنّه تمّ إلقاء القبض على شخصين من أجل اختلاس أموال عمومية وخاصة، وتكوين وفاق وذلك إثر الإعلام عن تعمّد قابض تابع لمؤسّسة خدمات بنكيّة، الاستيلاء بتاريخ 11 جانفي 2021، على مبلغ مالي هامّ من العملة التونسية والأجنبية أثناء مباشرته لمهامه.
وأوضحت الداخلية، في بلاغ لها، أنّ الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجرامية بإدارة الشّرطة العدلية، تعهّدت بعد التّنسيق مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، بالبحث في الموضوع وقد تمّ القبض على المظنون فيه، بشقة بجهة المروج (ولاية بن عروس).
وأكّدت أن ّهذا الشخص اعترف، أثناء سماعه، باستيلائه على المبلغ المالي المذكور، بمشاركة شخص آخر، تمّ ضبطه بدوره بجهة الزّهراء من ولاية بن عروس أيضا وحجز جزء من المبلغ المالي المسروق بحوزته ومبلغ آخر مخفيّ بمحلّ سكنى والده.
وفي هذا الإطار ذكرت الوزارة أنّ الشريك في هذه القضيّة وبمزيد تعميق التّحرّيات معه، اعترف بتخطيطه صحبة المظنون فيه الأوّل، لعمليّة السّرقة وتنفيذها وأنه قام بإخفاء بقيّة المبلغ المسروق بمنزل أصهاره.
كما أضافت انّه وبإعادة التّنسيق مع النّيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، تمّ الإذن بالاحتفاظ بهذين الشخصين ومواصلة الأبحاث.
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وأوضحت الداخلية، في بلاغ لها، أنّ الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجرامية بإدارة الشّرطة العدلية، تعهّدت بعد التّنسيق مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، بالبحث في الموضوع وقد تمّ القبض على المظنون فيه، بشقة بجهة المروج (ولاية بن عروس).
وأكّدت أن ّهذا الشخص اعترف، أثناء سماعه، باستيلائه على المبلغ المالي المذكور، بمشاركة شخص آخر، تمّ ضبطه بدوره بجهة الزّهراء من ولاية بن عروس أيضا وحجز جزء من المبلغ المالي المسروق بحوزته ومبلغ آخر مخفيّ بمحلّ سكنى والده.
وفي هذا الإطار ذكرت الوزارة أنّ الشريك في هذه القضيّة وبمزيد تعميق التّحرّيات معه، اعترف بتخطيطه صحبة المظنون فيه الأوّل، لعمليّة السّرقة وتنفيذها وأنه قام بإخفاء بقيّة المبلغ المسروق بمنزل أصهاره.
كما أضافت انّه وبإعادة التّنسيق مع النّيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، تمّ الإذن بالاحتفاظ بهذين الشخصين ومواصلة الأبحاث.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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