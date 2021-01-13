الرابطة1 - الجولة الثامنة - النتائج والهدافون

وات - في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
الاربعاء 13 جانفي
في القيروان شبيبة القيروان 2 ايمن محمود (ضد مرماه 21) واحمد العامري (65) مستقبل سليمان 3 رشاد العرفوي (71 ض ج) وصابر الهمامي (81 و83)
في باجة الاولمبي الباجي 0 النادي البنزرتي 1 نادر الجربي (3)
في صفاقس النادي الصفاقسي 2 وليد القروي (36) وكينغسلي ايدوو (79) الترجي الرياضي 0
في المهدية مستقبل الرجيش 1 مالك بولعابي (44 ض ج) الاتحاد المنستيري 0
في تطاوين اتحاد تطاوين 0 اتحاد بن قردان 0
الثلاثاء 12 جانفي
في رادس النادي الافريقي 1 خليل القصاب (76) النجم الساحلي 1 حمزة لحمر (29 ض ج)
في باردو الملعب التونسي 0 نجم المتلوي 0
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
الاربعاء 13 جانفي
في القيروان شبيبة القيروان 2 ايمن محمود (ضد مرماه 21) واحمد العامري (65) مستقبل سليمان 3 رشاد العرفوي (71 ض ج) وصابر الهمامي (81 و83)
في باجة الاولمبي الباجي 0 النادي البنزرتي 1 نادر الجربي (3)
في صفاقس النادي الصفاقسي 2 وليد القروي (36) وكينغسلي ايدوو (79) الترجي الرياضي 0
في المهدية مستقبل الرجيش 1 مالك بولعابي (44 ض ج) الاتحاد المنستيري 0
في تطاوين اتحاد تطاوين 0 اتحاد بن قردان 0
الثلاثاء 12 جانفي
في رادس النادي الافريقي 1 خليل القصاب (76) النجم الساحلي 1 حمزة لحمر (29 ض ج)
في باردو الملعب التونسي 0 نجم المتلوي 0
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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