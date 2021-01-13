الرابطة1 - الجولة الثامنة - النتائج والهدافون

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في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:في القيروان شبيبة القيروان 2 ايمن محمود (ضد مرماه 21) واحمد العامري (65) مستقبل سليمان 3 رشاد العرفوي (71 ض ج) وصابر الهمامي (81 و83)في باجة الاولمبي الباجي 0 النادي البنزرتي 1 نادر الجربي (3)في صفاقس النادي الصفاقسي 2 وليد القروي (36) وكينغسلي ايدوو (79) الترجي الرياضي 0في المهدية مستقبل الرجيش 1 مالك بولعابي (44 ض ج) الاتحاد المنستيري 0في تطاوين اتحاد تطاوين 0 اتحاد بن قردان 0في رادس النادي الافريقي 1 خليل القصاب (76) النجم الساحلي 1 حمزة لحمر (29 ض ج)في باردو الملعب التونسي 0 نجم المتلوي 0