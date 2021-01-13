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صندوق الضمان الاجتماعي يقرر تمديد آجال دفع المساهمات بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2020 إلى يوم الاثنين 18 جانفي الجاري

Publié le Mercredi 13 Janvier 2021 - 15:02 قراءة: 0 د, 25 ث
أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الاربعاء كافة منخرطيه أنه تقرر تمديد الآجال المتعلقة بواجب التصريح بالأجور وخلاص الاشتراكات بعنوان نظام العملة الأجراء، وواجب خلاص الاشتراكات بعنوان نظام العملة غير الأجراء للثلاثية الرابعة من سنة 2020 الى يوم 18 جانفي الجاري وأضاف الصندوق في بلاغ له اليوم الاربعاء أن هذا القرار يتنزل في اطار سعي الصندوق الى ملاءمة الاجراءات والآجال مع متطلبات الحجر الصحي الشامل لافتا الى أن المؤجرين والعاملين لحسابهم الخاص بامكانهم التصريح بالأجور ودفع المساهمات عن بعد عبر بوابة الصندوق www.cnss.tn


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