بنزرت: المدير الجهوي للصحة يصف الوضع الوبائي في الجهة بالدقيق ويدعو إلى اليقظة الصحية

وات -

وصف المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، الوضع الوبائي بالجهة الصحية، ببنزرت في علاقة بانتشار فيروس "كورونا" المستجد، بالدقيق على غرار بقية جهات البلاد والعالم، حيث اكدت التحاليل السريعة للتقصي عن الفيروس تسجيل إصابة 540 شخصا في ظرف أسبوع واحد.ولاحظ المصدر ذاته، في تصريح لـ "وات"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الحصيلة رفعت مؤشر الإنذار بالجهة الى مستوى عال جدا في أكثر من منطقة على غرار معتمديات بنزرت الشمالية، وجرزونة، والعالية، وراس الجبل.ودعا إلى ضرورة التحلي باليقظة وإلى الالتزام وجوبا بالتوصيات والإجراءات المعلنة من قبل اللجان العلمية المركزية والجهوية والبروتوكولات الصحية والإجراءات التي تم إقرارها من اللجان الجهوية والمحلية لتنظيم النجدة، ولاسيما منها التباعد ووضع الكمامة وغسل الايدي باستمرار واستعمال السائل المعقم.ولفت المدير الجهوي للصحة ببنزرت إلى جانب مطمئن في الوضع الصحي بالجهة، حيث لم تتعد نسبة الايواء بالمستشفيات الـ30 بالمائة بالنسبة للاسرّة المزودة بالاوكسيجين، و50 بالمائة بالنسبة لاسرة الإنعاش، بما يخفف بعض الشيء الضغط عن الاطار الطبي وشبه الطبي العامل في مختلف أقسام ومستشفيات الجهة.يشار إلى ان عدد حالات الإصابة بالفيروس قد بلغ في ولاية بنزرت، منذ اندلاع الجائحة العالمية، 4681 إصابة شفي منها 3726 شخصا وتوفي 261 شخصا بينما لايزال 791 شخصا يحملون اعراض الفيروس (حالات نشيطة).