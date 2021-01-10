ارتفاع أسعار الجملة لأغلب أصناف الخضر والأسماك خلال شهر ديسمبر 2020 مقابل انخفاض أسعار الغلال

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سجلت أسعار أغلب أنواع الخضر والأسماك ارتفاعا على مستوى سوق الجملة ببئر القصعة (ولاية بن عروس)، خلال شهر ديسمبر 2020 ، مقابل تراجع أسعار أغلب أصناف الغلال باستثناء الإجاص.وكشف المرصد الوطني للفلاحة (التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري)، في بيانات حول الاسعار على مستوى سوق الجملة لشهر ديسمبر 2020 ، عن تراجع التزود بالفلفل الحار بنحو 20 بالمائة مع ارتفاع في الاسعار بنسبة 52 بالمائة، مقارنة مع شهر ديسمبر 2019.وتراجعت امدادات البصل ، خلال شهر ديسمبر 2020، بنسبة 40 بالمائة لتصل الى 690 طنا فقط، مما انجر عنه ارتفاع في الاسعار بنسبة 46 بالمائة.كما زاد سعر الطماطم بنسبة 17 بالمائة رغم ارتفاع الكميات الوافدة على السوق بنسبة 5 بالمائة .كما تراجعت أسعار البطاطا بشكل واضح، بنسبة 31 بالمائة، ليصل سعر الكليوغرام الى 788ر0 دينار، وذلك بعد أن زاد حجم كمياتها الواردة على سوق الجملة.وطالت التراجعات كذلك أسعار التفاح، التي تقلصت بنسبة 5ر15 بالمائة، والدقلة بنسبة 36 بالمائة، و الكليمنتين بنسبة 38 بالمائة، وبرتقال طمسون بنسبة 18 بالمائة، مقابل ارتفاع سعر الإجاص بنسبة 7 بالمائة ليبلغ حوالي 3 دنانير.وزاد سعر سمك السردين رغم ارتفاع نسق الامدادات بنسبة 4 بالمائة، كما ارتفعت اسعار الجملة لسمك الشورو بنسبة 23 بالمائة والتريلية البيضاء بنسبة 7 بالمائة والنزلي بنسبة 32 بالمائة، علما وأن هذه المنتوجات سجلت تراجعا على المستوى الكمي تراوح بين 15 و 54 بالمائة .