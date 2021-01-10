الجامعة العامة للتعليم الأساسي تدعو الى دمج الثلاثيتين المتبقيتين من العام الدراسي

وات -

دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي الى اعتماد نظام السداسي بدمج الثلاثيتين المتبقيتين من العام الدارسي، مع مراجعة نظام الأفواج عبر التركيز على مواد التدريس وزمن التعلم ومحتوى البرامج.وجددت في بيان أصدرته اليوم الأحد، دعوتها إلى ضرورة إيقاف الدروس في حالات عدم التقيد بالبروتوكول الصحي إلى حين إجراء التحاليل مجانا واتخاذ التدابير الواجبة.وطالبت وزارة التربية باتخاذ التدابير القانونية لاعتبار كوفيد 19 مرضا مهنيا واعتبار المتوفين جراءه شهداء واجب، بالاضافة الى توفير متطلبات التوقي من الفيروس.ويأتي بيان الجامعة الداعي الى اعتماد نظام السداسي عقب تصريح كان أدلى به وزير التربية فتحي السلاوتي، وألمح خلاله الى امكانية اللجوء الى اعتماد النظام السداسي عوضا عن النظام الثلاثي المعتمد حاليا.وأضاف في تصريح سابق ل-(وات) ، إن الوزارة ملتزمة حاليا بتطبيق النظام الثلاثي ولن تتخذ أي قرار الا بصفة تشاركية وضمن التشاور مع نقابات القطاع التربوي.وكشف أن التقييم الذى أجرته الوزارة على نظام الأفواج، وعرضت نتائجه على الطرف النقابي أظهر ارتفاع نسبة الغيابات قي صفوف التلاميذ عن حصص الدروس في الفترة الأخيرة، وتفاوتا في درجة التقدم في الدروس.