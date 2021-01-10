اريانة: تسجيل 7 وفايات جراء استعمال وسائل التدفئة التقليدية واجهزة التسخين بالغاز

وات -

سجلت ولاية اريانة خلال الفترة الفاصلة بين 15 ديسمبر 2020 و7 جانفي 2021، سبع وفايات على عين المكان اختناقا بالغاز او "الزنزانة" جراء استعمال التدفئة التقليدية (كانون) وأجهزة التسخين بالغاز وذلك بمختلف المعتمديات، وفق ما افاد به، اليوم الاحد، المدير الجهوي للحماية المدنية باريانة جمال الورفلي صحفية "وات".واضاف الورفلي ان "وحدات الحماية المدنية قامت خلال الاسابيع الثلاثة الماضية بنحو 21 تدخلا بعدد من المعتمديات تولت خلالها نقل 40 مصابا على الاقل من بينهم رضيع الى المستشفيات القريبة لتلقي الاسعافات نتيجة الاختناق بالغاز او "الزنزانة" بمعدل اعمار يتراوح بين السنة والستين سنة مع تسجيل حالات وفاة على عين المكان من بينها حالتين تحملان الجنسية الافريقية.ونبه الورفلي في جانب اخر الى" خطورة التعاطي مع وسائل التدفئة التقليدية بدون رقابة او صيانة "داعيا كافة المواطنين الى" ضرورة الانتباه لدى استعمال "الكانون" او "سخان الغاز" وشدّد على ضرورة وجود التهوئة مناسبة بالمنزل وابعاد كافة وسائل التدفئة لدى الانتهاء من استعمالها خارج المحلات السكنية وغيرها لضمان السلامة وتفادي التعرض للاختناق بالغازات السامة.