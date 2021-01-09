شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي تقترح فرض حجر صحي شامل واعتماد نظام السداسي خلال السنة الدراسية الحالية

وات -

اقترحت شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم السبت، فرض حجر صحي شامل في البلاد لمدة لا تقل عن عشر أيام واعتماد نظام السداسي خلال السنة الدراسية الحالية، من أجل كسر حلقات العدوى بفيروس "كورونا ".ودعت الشبكة، في بلاغ تلقت "وات" نسخة منه، إلى إحداث لجنة من أهل القطاع لإعداد خطة إستراتجية لما تبقى من أيا م السنة الدراسية، مؤكدة أم نظام الأفواج و التخفيف في البرامج التعليمية لن يؤثر على جودة المنظومة التعليمية ،وفق تقديرها.وطالبت الهيئة المديرة لشبكة التربية و التكوين والبحث العلمي من الحكومة مزيدا من الحزم لتطبيق البروتوكولات الصحية معتبرة حياة المواطن التونسي فوق كل اعتبار.