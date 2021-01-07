الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 7 جانفي 2021

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صفاقس: تسجيل 05 وفيات جديدة و347 إصابة بفيروس "كورونا" مع ارتفاع عدد المصابين بأقسام العناية المركزة

الكاف: رصد 40 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سوسة: تسجيل حالتي وفاة و86 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل حالة وفاة و79 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قابس: تسجيل 03 حالات وفاة و78 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت ولاية صفاقس في آخر إحصائية تتعلق بالوضع الوبائي نشرتها الإدارة الجهوية للصحة اليوم الخميس، 5 وفيات جديدة و347 إصابة بفيروس "كورونا"، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 336 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية إلى 14555 حالة.وعرف عدد المصابين بأقسام العناية المركزة ارتفاعا غير مسبوق مع دخول المستشفى العسكري الميداني الجديد حير الاستغلال منذ ثلاثة أيام حيث ارتفع هذا العدد لأول مرة إلى 24 مريضا، منهم 5 بالمستشفى الجديد أحدهم تم قبوله من ولاية قابس.واكد المدير الجهوي للصحة جوهر المكني في تصريح ل(وات) أن المستشفى الجديد يستعد لقبول مرضى إضافيين من ولايات أخرى مثل المهدية، واشار إلى أن وحدات ال"كوفيد" بالمستشفيين الجامعيين الحبيب بورقيبة والهادي شاكر، استقبلت في الفترة الفارطة ما لا يقل عن 10 مرضى من ولايات أخرى ويقيم حاليا بقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 101 مصاب بالفيروس، وفي المصحات الخاصة 72 مصابا، في المقابل بلغ عدد المتعافين من الوباء 10886 شخصا بعد تسجيل 254 حالة شفاء في آخر تحيين للحالة الوبائية، وارتفع العدد الجملي للتحاليل المنجزة في الجهة إلى 54525 تحليلا.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الخميس في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس "كورونا" المستجد عن تسجيل 40 اصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 102 عينة تم رفعها بتاريخ 05 جانفي الجاري، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 3927 حالة، تعافى منها 3746 شخصا واشار رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) الى ان استقرار عدد الوفيات في حدود 126 شخصا، فيما ارتفع عدد المقيمين في المستشفيات إلى 43 حالة وكذلك عدد المقيمين في اقسام الانعاش بمستشفيات الكاف والدهماني والقصور وتاجروين اين تعتبر الحالة "مستقرة وتحت السيطرة" على حد تعبيره .توفي خلال ال24 ساعة الماضية، شخصان بفيروس "كورونا" المستجد بولاية سوسة، ليرتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن هذا الفيروس وفق اخر تحيين للإدارة الجهوية للصحة بسوسة الى 331 حالة منذ بدء انتشار الوباء وتطور عدد المصابين بالجهة الى 10236 إصابة بتسجيل 86 اصابة جديد خلال ال24 ساعة الماضية، ولايزال عدد المتعافين مستقرا في مستوى 7836 متعافيا، في حين تطور عدد الخاضعين للمراقبة الطبية الى 1988 مصابا كما تطور عدد المرضى ب"كوفيد 19" بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة الى 98 مريضا منهم 34 مريضا في حالة انعاش.- كشف نتائج 774 عينة للتقصي حول فيروس "كورونا" المستجد عن 79 اصابة محلية جديدة بالفيروس بولاية مدنين ليرتفع اجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء الى 4162 اصابة، فيما توفي مصاب بالفيروس لترتفع حالات الوفاة اجمالا الى 172 حالة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).وتوزعت هذه الاصابات الجديدة حسب المعتمديات بين 19 اصابة بمدنين الشمالية، و18 اصابة بحومة السوق، و17 اصابة بمدنين الجنوبية، و8 اصابات بميدون، و6 اصابات بكل من بن قردان وجرجيس و3 اصابات ببني خداش، واصابة واحدة بكل من اجيم وسيدي مخلوف، وشملت الاصابات 3 تلاميذ وعون صحة واطارا تربويا، بما يرفع عدد الاصابات في صفوف التلاميذ الى 164 اصابة، وفي القطاع الصحي الى 141 اصابة، ولدى الاطارات التربوية الى 66 اصابة.وتعافي في المقابل 43 مصابا من فيروس "كورونا"، 11 منهم بحومة السوق، و10 حالات ببن قردان و7 حالات شفاء بجرجيس و5 حالات بكل من مدنين الشمالية والجنوبية وحالتي شفاء بكل من سيدي مخلوف وبني خداش وحالة شفاء باجيم.وتتواصل عمليات التقصي وحملات المسح حول الفيروس لتشمل اليوم معتمدية جرجيس، على ان تنتظم حملة تقصي يوم غد الجمعة ببن قردان ويوم السبت بجربة ميدون على ان يكون موعدها مطلع الاسبوع المقبل ببني خداش، وذلك في اطار جهود تكثيف عملية التقصي لكسر حلقات العدوى التي اصبحت مجتمعية بالجهة، وفق اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) انه تم خلال ال24 ساعة الماضية، تسجيل 03 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بالفيروس بلغ في الولاية 165 حالة.وبين جبران انه تم اجراء 214 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بالفيروس وأن 78 عينة جاءت نتيجة تحليلها "ايجابية" وأثبتت اصابة أصحابها، واشار الى ان الاصابات تتوزع الى 38 اصابة بمارث، و12 اصابة بقابس المدينة، و10 اصابات بقابس الجنوبية، و06 اصابات بالمطوية، و04 اصابات بكل من الحامة ووذرف واصابتين (02) بقابس الغربيةن واصابة واحدة بكل من غنوش ومطماطة الجديدة.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بلغ في ولاية قابس 5840 اصابة وان 4740 من بين المصابين قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وأشار الى انه توجد في ولاية قابس 1097 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 307 حالات بقابس الجنوبية، و231 حالة بقابس المدينة، و171 حالة بمارث.