الشركة التونسية للملاحة تؤجل رحلة تونس- جنوة المبرمجة على متن السفينة " تانيت"

أفادت الشركة التونسية للملاحة أن رحلة تونس- جنوة المبرمجة على متن السفينة "تانيت" ليوم الجمعة 08 جانفي 2021 وقع تأجيلها ليوم السبت 09 جانفي 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا.



و أوضحت في بلاغ لها، الأربعاء، أنه تم تأجيل رحلة جنوة - تونس المبرمجة ليوم السبت 09 جانفي 2021 إلى يوم الأحد 10 جانفي 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال.

وقدمت الشركة اعتذارها لحرفائها عن هذا التغير داعية إياهم إلى وجوب الالتزام بالبرتوكول الصحي ضمانا لسلامتهم.



