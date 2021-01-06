زغوان: إيقاف 3 أشخاص بتهمة سرقة كوابل نحاسية من مؤسسة صناعية بجبل الوسط

وات - تمكّن أعوان الحرس الوطني بجبل الوسط من ولاية زغوان، ليلة البارحة الثلاثاء، من إيقاف 3 أشخاص بتهمة سرقة كوابل نحاسية من داخل مؤسسة صناعية بالمنطقة، وفق ما ذكره، اليوم الاربعاء، مصدر أمني بالجهة.
وتفيد الأبحاث الأولية، وفق ما بيّنه ذات المصدر لـ(وات)، أن حارس المؤسسة قام بسرقة الكوابل وفرط فيها بالبيع إلى المتهمين الآخرين، اللذان ساعداه في عملية السرقة.
وقد تم حجز مبلغ مالي كان بحوزة الحارس بعنوان جزء من ثمن المسروق، والاحتفاظ بالمتهمين الـ3 على ذمة التحقيق، الذي تعهدت به فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بزغوان.
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وتفيد الأبحاث الأولية، وفق ما بيّنه ذات المصدر لـ(وات)، أن حارس المؤسسة قام بسرقة الكوابل وفرط فيها بالبيع إلى المتهمين الآخرين، اللذان ساعداه في عملية السرقة.
وقد تم حجز مبلغ مالي كان بحوزة الحارس بعنوان جزء من ثمن المسروق، والاحتفاظ بالمتهمين الـ3 على ذمة التحقيق، الذي تعهدت به فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بزغوان.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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