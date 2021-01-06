توزر: وصول دفعتين من المعدات الطبية لفائدة المستشفى الجهوي في إطار حملة "الجريد متضامن ضد الكوفيد"

وات -

وصلت الى المستشفى الجهوي بتوزر خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من المعدات الطبية الخاصة بمقاومة جائحة "كورونا" ضمن حملة "الجريد متضامن ضد الكوفيد" التي ينظمها ائتلاف يضم منظمات المجتمع المدني والإدارة الجهوية للصحة وأطراف أخرى.وتتمثل المعدات التي وقع تركيزها في قسم الكوفيد 19 بالمستشفى في أجهزة تنفس و05 وحدات مراقبة مجهزة بكاميرات وقع تركيزها في الغرف المخصصة للمرضى، بقيمة تجاوزت 44 ألف دينار، وفق منسق الحملة سالم بن سالمة الذي اكد أن دفعة ثالثة من التجهيزات ستصل نهاية هذا الأسبوع متمثلة في 10 وحدات مراقبة للغرف ممولة من مجموعة من المتبرعين من أبناء الجهة المقيمين في العاصمة.ومن المنتظر ان يصل في قادم الأيام مبلغ مالي تم جمعه من طرف الجالية التونسية المقيمة في الخارج من أصيلي ولاية توزر، سيخصص بدوره لاقتناء معدات طبية يقع الاتفاق بشأنها لاحقا.وبين ذات المصدر أن الحملة نجحت في جمع تبرعات من داخل الوطن بلغت 75 ألف دينار الى جانب 40 ألف دينار من التبرعات القادمة من الجالية التونسية المقيمة في أوروبا.