مجموعات من احباء النادي الافريقي ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل هيئة عبد السلام اليونسي

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نظمت مجموعات من احباء النادي الافريقي يوم الاحد وقفة احتجاجية امام حديقة الرياضة منير القبايلي مطالبة برحيل الهيئة المديرة الحالية برئاسة عبد السلام اليونسي على خلفية الوضع التسييري الصعب الذي تعيشه الجمعية بشكل عام والنتائج المخيبة لفريق اكابر كرة القدم على وجه الخصوص.ودعت الجماهير التي شاركت في هذه الحركة الاحتجاجية هيئة عبد السلام اليونسي الى تقديم استقالتها بعد ان فشلت على حد تعبيرها في ادارة النادي في ظل التخبط الكبير الذي يرافق تسيير الجمعية سواء على المستوى الاداري من خلال عدم استكمال المسار الانتخابي وغض الطرف عن تنظيم جلسات عامة تقييمية سنوية او على المستوى الرياضي في ظل الوضعية الضبابية للعناصر المنتدبة حديثا والعقوبات المالية المتتالية المسلطة على الفريق من قبل الفيفا.وكان عدد من الاحباء دخلوا مباشرة بعد الخسارة الاخيرة التي مني بها النادي الافريقي امام مضيفه اتحاد بنقردان يوم الاربعاء الماضي لحساب الجولة الخامسة للبطولة في اعتصام مفتوح بحديقة الرياضة منير القبايلي وقاموا بايقاف كافة انشطة الفروع قبل ان ينفذوا يوم الخميس وقفة احتجاجية في ساحة القصبة مؤكدين انهم سيواصلون تحركاتهم الاحتجاجية الى حين رحيل هيئة عبد السلام اليونسي.وفشلت الهيئة المديرة الحالية الى حد الان في تأهيل اللاعبين المنتدبين الجدد بسبب العقوبات المالية المسلطة من الفيفا وهو ما اجبر المدرب لسعد الدريدي على التعويل على مجموعة من العناصر الشابة في الجولات الخمس الماضية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي لم ترتق خلالها النتائج الى مستوى طموحات الانصار بعد الاكتفاء بتحقيق فوز واحد مقابل تعادلين وخسارتين بما جعل الفريق يحتل مرتبة متواضعة في اسفل جدول الترتيب بمجموع 5 نقاط قبل مباراته يوم الاحد امام نجم المتلوي على ملعب رادس بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر.