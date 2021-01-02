حملة للتقصي السريع حول فيروس "كورونا" بمعتمدية نابل

وات -

انتظمت، صباح اليوم السبت، بالمدرسة الإعدادية ساحة الشهداء بنابل، حملة للتقصي السريع لفيروس كورونا المستجد بهدف المساهمة في الكشف عن المصابين بالفيروس وتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالبروتكول الصحي.وبين معتمد نابل، أحمد مطيبع، في تصريح لـ (وات)، أن هذه الحملة تندرج في إطار سلسلة من الحملات التي شرعت الادارة الجهوية للصحة بنابل في تنظيمها بعدد من المعتمديات، وذلك بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني بهدف التقصي المبكر وتشخيص الاشخاص الحاملين للفيروس.وأكد على إقبال عدد كبير من المواطنين على القيام بالتحاليل السريعة، مشيرا إلى برمجة حملات للتقصي في عدد من العمادات التابعة لمعتمدية نابل بهدف الحد من انتشار الفيروس.ومن جانبه، أوضح ناظر عام الدائرة الصحية و رئيس لجنة كوفيد 19 بمعتمدية نابل، جوهر التركي، أنه تمت برمجة 500 تحليل سريع للتقصي حول فيروس كورونا وقد تم تسجيل 8 حالات إيجابية إلى حدود الساعة العاشرة صباحا.وابرز أن الإطارات الطبية وشبه الطبية المساهمة في هذه الحملة تواصل تقديم النصائح للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس وتوعيتهم بالإلتزام بالحجر الصحي حسب البروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة.من جهته، شدّد مكرم القربي، عن فوج الكشافة، على أهمية تنظيم مثل هذه الحملات للحد من انتشار الفيروس و توعوية المواطنين بضرورة احترام البروتوكولات الصحية، ومنها بالخصوص احترام التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، بالاضافة الى تجنب الازدحام وكل ما من شأنه التسبب في تطور الوضع الوبائي بالجهة.