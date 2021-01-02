تونس: عودة الطلبة عبر فوجين إلى مقاعد الدراسة بداية من يوم 4 جانفي 2021

باب نات -

- يوم الإثنين 4 جانفي 2021 بالنسبة للطلبة المعنيين بمواصلة الدروس لإتمام برنامج التكوين في إطار السداسي الأول، طبقا لما تمٌ برمجته على مستوى كل مؤسسة جامعية.- يوم الخميس 7 جانفي 2021 بالنسبة للطلبة المعنيين بالدخول مباشرة بعد العطلة الجامعية لاجتياز امتحانات السُداسي الأول. مع تعديل روزنامة الامتحانات على ضوء هذا التأجيل.وتعلم الوزارة أنها تظل في حالة متابعة دقيقة للوضع الصحٌي من أجل إنجاح سير الدروس والامتحانات وضمان سلامة كافة الأسرة الجامعية.