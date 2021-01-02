   Abdelhalim Hafed - أي دمعة حزن لا لا لا لا  

تونس: عودة الطلبة عبر فوجين إلى مقاعد الدراسة بداية من يوم 4 جانفي 2021

Publié le Samedi 02 Janvier 2021 - 09:48 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ نشرته صباح اليوم انه تقرر، بالتنسيق مع رؤساء الجامعات، اعتماد عودة الطلبة عبر فوجين وذلك كما يلي:

- يوم الإثنين 4 جانفي 2021 بالنسبة للطلبة المعنيين بمواصلة الدروس لإتمام برنامج التكوين في إطار السداسي الأول، طبقا لما تمٌ برمجته على مستوى كل مؤسسة جامعية.


- يوم الخميس 7 جانفي 2021 بالنسبة للطلبة المعنيين بالدخول مباشرة بعد العطلة الجامعية لاجتياز امتحانات السُداسي الأول. مع تعديل روزنامة الامتحانات على ضوء هذا التأجيل.

وتعلم الوزارة أنها تظل في حالة متابعة دقيقة للوضع الصحٌي من أجل إنجاح سير الدروس والامتحانات وضمان سلامة كافة الأسرة الجامعية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217976



En continu

Toutes les news

الأحد 03 جانفي 2021 | 19 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:18 14:57 12:31 07:32 06:00
15°
 15° % 24 :الرطــوبة
تونــس
6.2 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
15°-713°-614°-714°-720°-10
  • Avoirs en devises
    23040,0

  • (31 dec)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30847 DT        1$ =2,70396 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 dec)   2160,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة