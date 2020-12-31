الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 31 ديسمبر 2020

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صفاقس: تسجيل 06 وفيات و380 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

توزر: 3020 متعاف من فيروس "كورونا" والتركيز على الجانب التحسيسي بمناسبة العطلة المدرسية

منوبة: بلوغ 200 حالة وفاة وتسجيل 122 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل حالتي وفاة و94 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

سوسة: حالتا وفاة و76 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

قابس: تسجيل 183 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

المنستير: 137 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و44 حالة تعافي



باجة: نسبة الشفاء من فيروس "كورونا" تقارب ال90 بالمائة

سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية، 06 وفيات و380 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من مجموع 1179 تحليلا، وفق ما كشفت عنه اليوم الخميس الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.وارتفعت بذلك الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء إلى 303 حالات وفاة والحالات الإيجابية إلى 12222 حالة في حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس 9063 شخصا.ويقيم حاليا بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس 15 مصابا بالوباء، وبقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 82 مصابا، وبالمصحات الخاصة 76 مصابا.يشار إلى أن عدد التحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء بالجهة بلغ إلى حد الآن 47788 تحليلا.ارتفع اجمالي المتعافين من فيروس "كورونا" في ولاية توزر الى 3020 متعاف وفق آخر تحيين للإدارة الجهوية للصحة، مع تسجيل انخفاض من عدد الإصابات اليومية بالفيروس حيث تم تسجيل 11 إصابة جديدة من جملة 47 تحليلا وردت نتائجها مساء امس الأربعاء، فيما سجلت الجهة يوم الثلاثاء 12 إصابة من بين 73 تحليلا مخبريا، بحسب ما أوضحه رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني .ويتواصل إيواء مجموعة من المصابين في المستشفيات منهم اثنين في قسم الإنعاش الطبي و7 في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر و9 في نفس القسم بمستشفى دقاش وحالتين اثنين في مستشفى نفطة وبلغ اجمالي عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس 51 حالة وفاة.وأوضح براني أنه رغم تسجيل انخفاض في نسق الإصابات فإنه توجد مخاوف من عودة انتشار العدوى بسبب ما لوحظ من غياب الالتزام بوسائل الوقاية والحماية من الفيروس بمناسبة العطلة المدرسية وعطلة نهاية السنة وخاصة ارتداء الكمامة، حيث تشهد الجهة وخاصة مدينة توزر حركية كبيرة فضلا عن مخاوف من عدم تطبيق البرتوكول الصحي في النزل كما يجب.وأشار الى أنه لتجاوز هذا الاشكال يتم بالتنسيق بين الإدارة الجهوية للصحة وبعض مكونات المجتمع المدني لتنفيذ حملات تحسيس في الغرض وسط مدينة توزر.سجّلت ولاية منوبة 122 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وحالتي وفاة بمنوبة والمرناقية، وفق ما صرحت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور ل(وات) وبيّنت قدور ان عدد الحالات النشيطة بلغ 687 حالة، بعد ارتفاع عدد الحالات الجديدة التى سجلت خلال حملات التقصي بالاختبارات السريعة، من بينها 684 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي، و03 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات .وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات على معتمدية منوبة (315 حالة)، وطبربة (259 حالة)، ووادي الليل (53 حالة)، والمرناقية(17 حالة)، والجديدة (16 حالة)، والبطان (13 حالة)، و دوار هيشر (11 حالة)، وبرج العامري (03 حالات) يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 3610 اصابة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 200 حالة وفاة، و2723 حالة شفاء.سجّلت، ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالتي وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا"، و94 إصابة محلية جديدة، وإصابتين وافدتين من ليبيا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 145 حالة وفاة، والإصابات إلى 3647 إصابة، وذلك منذ بداية انتشار الفيروس، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.وتوزعت هذه الاصابات، منها اصابتان لعوني صحة، بين 22 اصابة بمدنين الجنوبية، و19 اصابة بمدنين الشمالية، و18 اصابة ببن قردان، و11 إصابة بجرجيس، و9 اصابات بكل من حومة السوق وميدون، و4 اصابات بسيدي مخلوف، واصابتين (02) ببني خداش.في المقابل، سجلت الجهة 15 حالة شفاء من جملة 642 عينة وردت نتائجها على الادارة الجهوية للصحة، منها 6 حالات شفاء ببني خداش، و3 بكل من جرجيس وبن قردان، وحالتي شفاء بحومة السوق، وحالة شفاء واحدة بميدون.من جانب آخر، أشار الدكتور العنز، في تصريح لـ(وات)، الى تواصل الحملة المجانية للتقصي حول فيروس "كورونا" في اطار برنامج "عزيمة"، والتي خصصت اليوم لمدينة جربة حومة السوق، التي تبقى من اكبر المعتمديات من حيث عدد الاصابات المسجلة بفيروس "كورونا" منذ ظهور الجائحة.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، عن تسجيل حالتي وفاة لمصابين اثنين بفيروس "كورونا"، يوم امس الاربعاء، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس منذ بدء انتشاره إلى 309 حالات، منها 301 حالة بعد إعادة فتح الحدود في جوان الفارط.وكشفت، الإدارة الجهوية للصحة أيضا، عن تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، تم رصدها بعد القيام بـ232 تحليلا مخبريا، ليرتفع اجمالي الاصابات بالجهة منذ بداية انتشار الوباء، الى 9482 إصابة، منها 9393 إصابة منذ فتح الحدود.واستقرت حالات الخروج من الحجر الصحي، الى غاية يوم أمس الاربعاء، عند 7461 حالة، بينما لا يزال 1631 شخصا حاملين للفيروس وخاضعين للمتابعة الطبية.ويقيم حاليا 38 مصابا من ولاية سوسة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، من بينهم 20 باقسام الإنعاش، فضلا عن 22 مريضا من ولايات أخرى.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) انه تم اجراء 628 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد وأن 183 عينة جاءت نتيجة تحليلها "ايجابية" وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، وتوزعت الاصابات الى 87 اصابة بقابس الجنوبية، و54 اصابة بقابس المدينة، و23 اصابة بقابس الغربية.وأوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات بالفيروس بلغ في ولاية قابس 5190 اصابة، مشيرا الى أن 4047 من بين المصابين تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وأشار الى وجود 1043 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 406 حالات بقابس الجنوبية، و295 حالة بقابس المدينة، و97 حالة بالحامة، و63 حالة بمطماطة الجديدة.أفاد المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببّة، بأنّ الجهة سجلت، مساء أمس الأربعاء، 137 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس منذ مارس الفارط، إلى 7813 إصابة.وأوضح، المصدر ذاته، في تصريح (وات)، أن الإصابات الجديدة شملت 12 معتمدية مقابل 10 معتمديات إلى غاية 29 ديسمبر الجاري وذلك من مجموع 13 معتمدية في الجهة.وتوزعت هذه الإصابات إلى، 29 إصابة في معتمدية جمال التي تسجل تطورا في الإصابات، و21 إصابة في طبلبة، و17 إصابة بقصر هلال، و15 إصابة في المنستير، و14 إصابة في المكنين، و12 إصابة بقصيبة المديوني، و6 إصابات بالوردانين، و6 إصابات بالساحلين، و5 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و3 إصابات بزرمدين، وإصابتين بالبقالطة، وإصابتين ببنبلة، و5 إصابات غير محدد مكانها.وقال الببة، انّ الجهة لم تسجل وفيات جديدة خلال اليومين الأخيرين، ليستقر إجمالي الوفيات في حدود 182 وفاة.وتعدّ ولاية المنستير 1787 حالة مازالت حاملة لفيروس "كورونا"، و5114 شخصا في الحجر الصحي الذاتي، فيما سجلت 44 حالة تعافي جديدة ليرتفع مجموع المتعافين إلى 5844 متعاف.ويأوي المركز الجهوي لحاملي فيروس "كورونا" المستجد بالمنستير، 125 حالة، والمستشفى الميداني 16 حالة، مع ةوجود 12 حالة بالمركز الوطني لحاملي "الكوفيد 19" بالمنستير.وشهدت ولاية المنستير، وفق المدير الجهوي للصحة، اجراء 385 اختبارا جديدا لتقصي فيروس "كورونا"، ليبلغ مجموع اختبارات التقصي منذ مارس الفارط وإلى غاية 30 ديسمبر الجاري، 33 ألفا و819 اختبارا.قاربت نسبة الشفاء من فيروس "كورونا" المستجد بولاية باجة، امس الاربعاء، لاول مرة منذ اسابيع، ال90 بالمائة (89,45 بالمائة) بعد تعافي 2614 شخصا وخروجهم من الحجر الصحي، كما لم يقع تسجيل اية حالة وفاة جديدة، وبقي عدد ضحايا الفيروس بالجهة في حدود ال84 حالة وفاة، حسب اخر احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.واثبتت التحاليل الفيروسية المجراة، امس الاربعاء، اصابة 9 اشخاص اخرين بالفيروس، ليرتفع عدد الحالات الايجابية منذ بداية الجائحة بالجهة الى 2922 حالة وتتوزع الاصابات الجديدة على مدينة باجة(4 حالات )، ونفزة(حالة واحدة)، ومجاز الباب (حالتان)، وتستور (حالة واحدة)، وعمدون (حالة واحدة).