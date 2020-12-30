توزر: المجلس الجهوي للأمن يقر منع احتفالات رأس السنة الإدارية ودوريات مشتركة تراقب احترام النزل للبرتوكول الصحي

وات -

أقر المجلس الجهوي للأمن بولاية توزر المنعقد أمس الثلاثاء بإشراف والي توزر وبحضور مختلف الاسلاك الأمنية والإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للسياحة، منع كافة أشكال الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الإدارية في النزل وباقي الفضاءات الصحية بالجهة، وفق ما صرح به والي الجهة محمد أيمن البجاوي ل(وات).وأكد في هذا الصدد أنه تم تكليف المندوب الجهوي للسياحة للاجتماع بمديري النزل والمطاعم السياحية والفضاءات السياحية التي تستقبل الزوار لدعوتهم الى عدم تنظيم أي تظاهرة احتفالية بهذه المناسبة وضرورة الالتزام بالقرار وكذلك بمقتضيات البرتوكول الصحي الخاص بالقطاع السياحي وخاصة اجبارية حمل الكمامة.وستؤمن دوريات مشتركة تضم ممثلين عن المندوبية الجهوية للسياحة وعن الإدارة الجهوية للصحة وأجهزة الامن زيارات تفقد ومراقبة لمختلف الفضاءات السياحية خاصة في الفترة التي تشهد فيها النزل السياحية بالجهة حركية كبيرة من خلال توافد سياح تونسيين.وتراقب هذه الدوريات كذلك الوجبات المقدمة داخل النزل وخاصة المرطبات وتقوم دوريات أخرى مماثلة بالقيام بزيارات تفقد لمحلات صنع وبيع المرطبات.وشدد المجلس الجهوي للأمن، وفق تأكيد والي الجهة، على ضرورة اليقظة ليلة رأس السنة لمراقبة تحركات الأشخاص داخل الولاية على أن تقوم دوريات أمنية بجولات تفقد في بعض النقاط ومداخل المدن للحد من التنقلات وتطبيق إجراءات الوقاية من جائحة "كوفيد 19".