بنزرت: رئيس الجمهورية يكلف مصالح وزارة الدفاع الوطني بتولي مهمة نقل مادة الامونيتر من ميناء منزل بورقيبة وتوزيعها بكامل تراب الجمهورية

وات -

اكد مصدر من رئاسة الجمهورية ل(وات) ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف اليوم الاربعاء، مصالح وزارة الدفاع الوطني، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية، بتامين عملية نقل مادة الأمونيتر الموردة من روسيا والقادمة عبر ميناء منزل بورقيبة، وتوزيعها بكامل تراب الجمهورية.واوضح المصدر ذاته، ان الهدف من تكليف الجيش الوطني بهذه المهمة، تسهيل عملية التوزيع والإسراع في مد الفلاحين بمادة الامونيتر، خاصة عقب نزول كميات هامة من الغيث النافع على مختلف مناطق البلاد، كما ان من شان هذا القرار أن يساهم في مزيد تنظيم مسالك التوزيع والحد من المضاربات وعمليات الاحتكار وإمكانية الترفيع في الأسعار يشار الى ان ميناء منزل بورقيبة ينتظر ان يشهد وصول باخرة رابعة محملة ب6 الاف طن من مادة الامونيتر خلال الفترة من بين يوم 02 و05 جانفي المقبل، بعد ان كان شهد خلال النصف الثاني من الشهر الجاري وصول 3 بواخر محملة ب18 الف طن من مادة الامونيتر المورد من روسيا، والتى تم توزيعها بالكامل، وذلك من مجموع 11 باخرة مبرمجة وعلى متنها اجمالا 60 الف طن من سماد الامونيتر الموجه لقطاع الفلاحة، وفق تاكيد مدير الميناء لطفي ساسي ل(وات).