بنزرت: انطلاق فعاليات الحملة الوطنيّة لصيانة وتعهد ونظافة المؤسسات التربوية بالجهة

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انطلقت، اليوم الاربعاء، بولاية بنزرت، فعاليات الحملة الوطنية لصيانة وتعهد ونظافة المؤسسات التربوية، التي أقرتها وزارة التربية تحت اشراف رئيس الحكومة، وذلك في موكب جهوي انتظم بفضائي المدرسة الإعدادية العهد الجديد، والمدرسة الابتدائية ابن خلدون بمعتمدية العالية.وتضمنت فقرات الحملة، تنفيذ مجموعة تدخلات للصيانة والتعهد الشامل، وخصوصا نظافة المحيطين الداخلي والخارجي، وذلك بمشاركة ممثلي المصالح الجهوية والمحلية الرسمية، الى جانب عدد من المتطوعين من النسيج المجتمعي، على غرار الهلال الاحمر التونسي، والكشافة التونسية.وعرفت الحملة، أيضا، مشاركة الفريق الميداني الجهوي والمحلي للبرنامج الوطني للحد من انتشار فيروس "كورونا" ومزيد تفعيل دور المجتمع المدني "عزيمة" ببنزرت، والذي بادرت به رئاسة الحكومة وتشرف عليه وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.وقال رئيس المجلس الجهوي للتربية والي بنزرت، محمد قويدر، في هذا الصدد، ان كل الهياكل الرسمية والمجتمعية والمؤسساتية أعربت عن استعدادها الكامل للمساهمة في هذا البرنامج الوطني المجدد، الى جانب مصالح الولاية التي افردته بالدعم المالي والادبي الضروري، بما من شأنه مزيد تحسين وظيفة الفضاءات التعليمية، وتوفير المناخ التربوي الجيد للاطارات التعليمية والإدارية وكذلك للتلاميذ، ما من شأنه مزيد تحسين النتائج العامة للجهة في أواخر السنة الدراسية.وحثّ والي بنزرت، جميع الهياكل والمتطوعين على مواصلة الحفاظ على الروح الوطنية والتضامنية ووضع اليد في اليد لإزالة كل الشوائب المحيطة بالمدرسة التونسية، وفق تعبيره .من جانبه، أشار المندوب الجهوي للتربية، نبيل الصمادحي، الى أن ادارته تولت بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية والبلدية وبقية النسيج المنظماتي والجمعياتي والمجتمعي، إعداد روزنامة تدخلات ميدانية ستشمل كل الفضاءات التعليمية بالجهة دون استثناء، مشيرا إلى ان الدعوة مفتوحة للجميع لانجاح هذا البرنامج تحت شعار "مدرستنا، صغارنا، مستقبلنا".يذكر أن الموكب أشرف عليه رئيس المجلس الجهوي للتربية والي بنزرت، محمد قويدر، وحضره كل من معتمد العالية، غسان بواب، ورئيس بلدية المكان، حمادي بن سالم، والمدير الجهوي للتربية، نبيل الصمادحي، ومجموعة من الاسرة التربوية والمنظماتية والمؤسساتية والمجتمعية الناشطة بالجهة.