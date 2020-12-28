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ضبط لدى مهربين لوحة فنية نادرة منقوشة باليد ومرصعة بالأحجار الكريمة

@النقابة-الأساسية-لإقليم-الحرس-الوطني-بسوسة
Publié le Lundi 28 Decembre 2020 - 21:43 قراءة: 0 د, 26 ث
باب نات - تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة وبعد متابعة لمعلومات مفادها وجود لوحة أثرية مرصعة بالاحجار الكريمة تم تهريبها الي التراب التونسي عن طريق مهربين ومنها إلى تونس العاصمة، وبعد إيهام المهربين بانهم سيشترونها منهم مقابل مائة ألف دينار ، تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص اصيلي الجنوب التونسي وبحوزتهم اللوحة الفنية من الفضة الخالصة و منقوشة باليد ومرصعة بالاحجار الكريمة ولها شهادة في قيمتها الفنية والاثارية .




هذا و تم الاحتفاظ بالمتهمين الثلاثة واعلام النيابة العمومية التي اذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم .

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