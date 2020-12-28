قفصة: المستشفى الجهوي الحسين بوزيان يتسلم تجهيزات طّبية هبة من احد رجال الاعمال اصيل الجهة

وات - تسلّم اليوم الاثنين المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة عددا من االتجهيزات الطبية هبة من احد رجال الاعمال اصيل الجهة وفق ما ذكره لــ(وات) رئيس مصلحة الصيانة والسلامة وحفظ الصحة بالمستشفى جمال رمضان.
وأوضح أن التجهيزات الطبية تتمثل في 3 الات حقن اوتوماتيكية وجهاز مراقبة لقيس ضغط الدم وتخطيط القلب وثاني اكسيد الكربون اضافة الى الة تدفق سريع للاكسيجين، مضيفا ان هذه الآلات مهمة في عمل الاطباء باقسام الاستعجالي والانعاش وخاصة في قسم كوفيد 19.
وأشار جمال أن هذه البادرة لاقت استحسانا من قبل الاطارات الطبية وشبه الطبية والعملة بالمستشفى باعتباره يعاني نقصا في هذه النوعية من التجهيزات.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأوضح أن التجهيزات الطبية تتمثل في 3 الات حقن اوتوماتيكية وجهاز مراقبة لقيس ضغط الدم وتخطيط القلب وثاني اكسيد الكربون اضافة الى الة تدفق سريع للاكسيجين، مضيفا ان هذه الآلات مهمة في عمل الاطباء باقسام الاستعجالي والانعاش وخاصة في قسم كوفيد 19.
وأشار جمال أن هذه البادرة لاقت استحسانا من قبل الاطارات الطبية وشبه الطبية والعملة بالمستشفى باعتباره يعاني نقصا في هذه النوعية من التجهيزات.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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