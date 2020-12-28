قفصة: المستشفى الجهوي الحسين بوزيان يتسلم تجهيزات طّبية هبة من احد رجال الاعمال اصيل الجهة

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تسلّم اليوم الاثنين المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة عددا من االتجهيزات الطبية هبة من احد رجال الاعمال اصيل الجهة وفق ما ذكره لــ(وات) رئيس مصلحة الصيانة والسلامة وحفظ الصحة بالمستشفى جمال رمضان.وأوضح أن التجهيزات الطبية تتمثل في 3 الات حقن اوتوماتيكية وجهاز مراقبة لقيس ضغط الدم وتخطيط القلب وثاني اكسيد الكربون اضافة الى الة تدفق سريع للاكسيجين، مضيفا ان هذه الآلات مهمة في عمل الاطباء باقسام الاستعجالي والانعاش وخاصة في قسم كوفيد 19.وأشار جمال أن هذه البادرة لاقت استحسانا من قبل الاطارات الطبية وشبه الطبية والعملة بالمستشفى باعتباره يعاني نقصا في هذه النوعية من التجهيزات.