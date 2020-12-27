المنتخب الوطني للأواسط لكرة القدم يراهن على الفوز على نظيره الليبي من اجل التاهل الى نهائيات موريتانيا 2021

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اختتم المنتخب التونسي للأواسط مساء يوم السبت تحضيراته لمباراته مع نظيره الليبي يوم الاحد بملعب حمادي العقربي برادس على الساعة الثانية بعد الزوال في اطارالجولة الاخيرة من الدورة الترشيحية لكأس امم افريقيا 2021 ..وبعد ان ضمن المنتخب المغربي ترشحه الى المرحلة النهائية لكاس امم افريقيا ( موريتانيا 2021) وفاز بالبطاقة الاولى عن شمال افريقيا سيراهن المنتخب التونسي للاواسط على الفوز بالبطاقة الثانية المؤهلة للنهائيات عندما يلاقي نظيره الليبي في مباراة لا تقبل القسمة ليتاهل الى المرحلة النهائية لكاس امم افريقيا التي ستحتضنها موريتانيا في العام المقبل .ويملك المنتخب التونسي نقطتين (2) من تعادلين مع منتخبي الجزائر والمغرب وسيكون مدعوا لتحقيق فوزه الاول في البطولة ليعبر الى النهائيات الافريقية واي نتيجة غير ذلك ستفتح الباب لمنتخب ليبيا الذي يملك ( 4 نقاط) في رصيده للتاهل .ويذكر ان المنتخب المصري خرج من البطولة بسبب اصابة عدد كبير من لاعبيه بكورونا جعله يخسر مقابلتيه جزائيا امام ليبيا وتونس (صفر -2) قبل ان يقرر العودة الى مصر مبكرا دون ان يستكمل مقابلتيه مع الجزائر والمغرب في البطولة فيما خرج منتخب الجزائر من المنافسة بعد ان تحصل على نقطة وحيدة من ثلاث مقابلات حيث تعادل مع المنتخب التونسي 1-1 وانهزم صفر- 1 امام كل من ليبيا والمغرب.وخصص المدرب الوطني ماهر الكنزاري الحصة التدريبية للمنتخب التونسي للاواسط اليوم لضبط خياراته الفنية ووضع اللمسات الاخيرة على الرسم التكتيكي المزمع انتهاجه وتحديد اخر ملامح التشكيلة الاساسية التي ينوي الاعتماد عليها.و شارك في الحصة كل اللاعبين بعد انضمام الحارس الياس الدامرجي للمجموعة ويذكر ان طاقم تحكيم جزائري بقيادة الحكم لطفي بوقواسة سيدير مباراة المنتخب التونسي ونظيره الليبي .ويساعده عباس الزرعوني ونبيل بونوة.وسيكون المغربي جلال جيد حكما رابعا ومواطنه هشام ايت عبو حكما مساعدا احتياطيا.اما مراقب المباراة فسيكون المصري عصام عبد الفتاح.