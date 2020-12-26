وزير الداخلية في زيارة إلى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب

باب نات -

أدّى مساء اليوم الجمعة 25 ديسمبر2020، وزير الداخلية توفيق شرف الدين ، زيارة إلى عدة هياكل تابعة لوزارة الداخلية للاطلاع على سير العمل بها والإنصات إلى مشاغل المنتسبين لها المهنية والإجتماعية.وقد شملت هذه الزيارات، مقر إدارة الشرطة العدلية ومقري الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية والإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعتين لها، إضافة إلى مقر الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني.ولئن كانت هذه الزيارات فرصة ثمّن فيها الوزير النجاحات المحققة من طرف هذه الهياكل لأهميتها في حفظ أمن الوطن والمواطن والتصدي لكل أنواع التهديدات الإجرامية والإرهابية، فإنه دعاهم إلى مزيد بذل قصارى الجهد من أجل تحقيق نتائج أفضل كالإسراع في إنجاز وإتمام الأبحاث في القضايا المتعهد بها وإحالتها فورا إلى القضاء.