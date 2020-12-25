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سليانة: ضبط طائرة "درون" والاحتفاظ بصاحبها

صورة توضيحية
Publié le Vendredi 25 Decembre 2020 - 12:06 قراءة: 0 د, 22 ث
وات - تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقعفور من ولاية سليانة، مساء أمس الخميس، من ضبط طائرة "درون" غير مرخص في استعمالها والاحتفاظ بصاحبها، وذلك على مستوى سد سليانة، وفق ما افاد به مصدر مسؤول من الحرس الوطني (وات) وأضاف المصدر ذاته أن الوحدات الامنية احتفظت بصاحب طائرة "درون"، وهو شاب يبلغ من العمر 28 سنة، من أجل امتلاك وسائل يحجر على الأشخاص العاديين امتلاكها واشار ذات المصدر الى ان الابحاث ما زالت جارية.

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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 217564

Adel22  ()  |Vendredi 25 Decembre 2020 à 13h 38m |           
@khabir
يلزم تقعد البلاد متخلفة

Khabir  (Belgium)  |Vendredi 25 Decembre 2020 à 12h 20m |           
Dans les pays développés, les drones,les avions téléguidés se vendent dans les supermarchés.



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