سليانة: ضبط طائرة "درون" والاحتفاظ بصاحبها

وات -

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقعفور من ولاية سليانة، مساء أمس الخميس، من ضبط طائرة "درون" غير مرخص في استعمالها والاحتفاظ بصاحبها، وذلك على مستوى سد سليانة، وفق ما افاد به مصدر مسؤول من الحرس الوطني (وات) وأضاف المصدر ذاته أن الوحدات الامنية احتفظت بصاحب طائرة "درون"، وهو شاب يبلغ من العمر 28 سنة، من أجل امتلاك وسائل يحجر على الأشخاص العاديين امتلاكها واشار ذات المصدر الى ان الابحاث ما زالت جارية.