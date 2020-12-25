الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 25 ديسمبر 2020

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صفاقس: رصد 212 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من مجموع 611 تحليلا منجزا مع تسجيل حالة وفاة

قابس: حالة وفاة و97 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل اعلى رقم من حيث عدد وفيات فيروس "كورونا" بوفاة 9 اشخاص خلال 24 ساعة

رصدت الدوائر الصحية الرسمية بولاية صفاقس 212 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من مجموع 611 تحليلا منجزا مع تسجيل حالة وفاة و124 حالة شفاء، وفق ما كشف عنه البلاغ الدوري الصادر اليوم الجمعة عن الإدارة الجهوية للصحة حول آخر تطورات الوضع الوبائي بالجهة.وارتفع عدد الإصابات المسجلة في الجهة إلى 10 آلاف و902 إصابة، وعدد الوفيات إلى 268 حالة وفاة، وعدد حالات الشفاء إلى ما يزيد عن ال8 الاف حالة، في حين فاق عدد التحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء 43 ألف تحليل.ويقيم في أقسام العناية المركزة بالمؤسسات الاستشفائية بالجهة حاليا 14 مصابا بالكوفيد 19، وبقسم الأكسجين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 80 مصابا، وبالمصحات الخاصة 67 مصابا.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، بأن الجهة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" بمارث، ما رفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس الى 129 حالة.وبيّن جبران، في تصريح لـ(وات)، ان نتائج التحاليل المجراة على 241 عينة، كشفت عن 97 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الجملي للمصابين بالجهة الى 4645 مصابا، تعافى من بينهم 3662 شخصا.وتوزعت هذه الإصابات، إلى 36 إصابة بقابس المدينة، و36 بقابس الجنوبية، و08 إصابات بمطماطة الجديدة، و07 بقابس الغربية، و04 بالحامة، و03 بمارث، واصابتين (02) بالمطوية، واصابة واحدة (01) بغنوش.وأشار ذات المصدر، الى انه توجد بولاية قابس حاليا 982 حالة نشطة لفيروس "كورونا" وناقلة للعدوى، من بينها 333 حالة بقابس الجنوبية، و236 حالة بقابس المدينة، و124 حالة بمارث، و93 حالة بالحامة، و50 حالة بمطماطة الجديدة.سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية اعلى الارقام من حيث عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد، حيث بلغت 9 حالات وفاة، من بينها شاب يبلغ من العمر 19 سنة، وسجلت معتمدية مدنين الشمالية 5 حالات وفاة، وتوزعت بقية الحالات بحالة واحدة في كل من جربة حومة السوق وسيدي مخلوف وبني خداش وبن قردان، وفق مدير الصحة الوقائية زيد العنز.وبين العنز ل(وات) ان الجهة سجلت ايضا رقما مرتفعا في عدد الاصابات حيث بلغ 90 اصابة محلية جديدة بالفيروس، توزعت الى 30 اصابة لاول مرة بجرجيس، ثم بن قردان ب20 اصابة، وجربة حومة السوق ب17 اصابة، و7 اصابات في كل من ميدون ومدنين الشمالية، و5 اصابات بمدنين الجنوبية، و3 اصابات ببني خداش، واصابة واحدة بسيدي مخلوف، وشملت الاصابات 3 تلاميذ (ليرتفع عدد الاصابات في صفوفهم الى 136 اصابة)، في حين ارتفع مجموع الاصابات منذ ظهور الجائحة الى 3049 اصابة.وكشفت العينات التي وردت على الادارة الجهوية للصحة بمدنين بعدد 605 عينات، عن شفاء 76 مصابا من فيروس "كورونا"، من بينهم 25 حالة شفاء بجربة حومة السوق، و24 حالة شفاء ببن قردان، و8 حالات شفاء بكل من جرجيس ومدنين الجنوبية، و6 حالات شفاء بمدنين الشمالية، و5 حالات بميدون، وحالة شفاء باجيم، ليرتفع عدد حالات الشفاء منذ ظهور الجائحة الى 2276 حالة شفاء.