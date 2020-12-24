سوسة: اعتراض طرد بريدي وايقاف المعني بتسلمة بعد إكتشاف بذور "ماريخوانا" مخبأة داخل علبة "عجين شوكولاتة"

وات -

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة من إكتشاف بذور نبتة "الماريخوانا" المخدرة، مخبأة داخل انبوب مغلق مؤمن وسط علبة "عجين شوكولاتة"، على اثر الاشتباه في طرد بريدي قادم من دولة أوروبية تم إعتراضه فجر اليوم الخميس وتم، وفق تأكيد مصدر امني من الحرس الوطني لصحفي (وات)، مداهمة منزل الشخص الذي كان من المفروض ان يستلم الطرد البريدي، وهو كهل أصيل مدينة اكودة في العقد الرابع من العمر، حيث تم ضبط كمية من اوراق نبتة "الماريخوانا" المجففة داخل منزله وأضاف المصدر الأمني انه وبمزيد البحث والتدقيق مع المضنون فيه، الذي أعترف بانه كان ينتظر وصول الطرد البريدي، اذنت النيابة العمومية، باتخاذ الإجراءات القانونية في شانه وتم الاحتفاظ به من اجل توريد وترويج واستهلاك مادة مخدرة.