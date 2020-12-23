     

الكاف :الكشف عن جريمة قتل بشعة وإيقاف احد الجناة (النيابة العمومية)

Publié le Mercredi 23 Decembre 2020 - 17:45 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - تمكنت الفرقة الثالثة لمكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني بالكاف اليوم الأربعاء بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف من الكشف عن جريمة قتل بشعة تعرض لها كهل متقاعد وإيقاف ثلاثة أشخاص قاموا بعملية قتل الهالك وفق ما أفاد به وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة ماهر كريشان لمراسل وات بالجهة .

وأوضح المصدر ذاته أنه تم العثور على جثة الهالك ملقاة في بئر وملفوفة داخل كيس بلاستيكي على حد تعبيره، مشيرا الى أن الأبحاث متواصلة من طرف الفرقة المذكورة بالتنسيق مع النيابة العمومية المتعهدة بجريمة القتل وذلك لمزيد التحري مع الجناة الضالعين في هذه الجريمة وشركائهم ان وجدوا على حد في قوله.

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