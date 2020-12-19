   Om Kalthoum - الحب كلّو  

/ القبض على 5 أشخاص وحجز كتاب ذو قيمة تاريخية وأثرية هامة

Publié le Samedi 19 Decembre 2020 - 19:16 قراءة: 0 د, 30 ث
على أثر توفر معلومات لدى الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية مفادها اعتزام شبكة التفريط بالبيع في كتاب ذو قيمة تاريخية من الجلد مكتوب باللغة العبرية بسائل من به رموز دينية بمبلغ قدره 500 ألف دينار.

أمكن ضبط عناصر الشبكة المتكونة من 05 أشخاص بمنزل بحي ابن خلدون وحجز الكتاب الذي يحتوي على 17 صفحة من الجلد بها كتابات باللغة العبرية بماء الذهب وسيف كبير الحجم من المعدن الأبيض يحمل نصله كتابة عربية.


وبالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث ثبت من خلال معاينة أولية أن الكتاب أصلي ويكتسي قيمة تاريخية كبيرة ومكتوب على الجلد الرفيع.

تم الاحتفاظ بعناصر الشبكة والأبحاث متواصلة.


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