صفاقس: دعوات في الذكرى الرابعة لاغتيال الشهيد محمد الزواري، إلى إماطة اللثام عن ملابسات هذه الجريمة

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انتظمت صباح اليوم السبت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، تظاهرة فكرية بمناسبة إحياء للذكرى الرابعة لاغتيال الشهيد المهندس الطيار، محمد الزواري، وذلك بحضور عدد من ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل وشخصيات فلسطينية وممثلي أحزاب الى جانب عائلة الشهيد.وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، في افتتاح هذه التظاهرة إن "جريمة اغتيال محمد الزواري على يد الكيان الصهيوني الغادر ليست اعتباطية باعتبار أن هذا الكيان الصهيوني اللقيط لن تتوقف جرائمه عند حدود فلسطين كما أنها ليست الأولى التي ارتكبت على أرض تونس"، داعيا اصحاب القرار والقائمين على شؤون الدولة التونسية إلى ضرورة إماطة اللثام عن هذه الجريمة النكراء وكشف ملابساتها.وفي ذات السياق، أكد الشفي، أن "الإتحاد العام التونسي للشغل يرفض رفضا قاطعا التطبيع مع الكيان الصهيوني وسوف يقف حصنا منيعا ضد كل إجرام يؤسس الى التطبيع مع الكيان الصهيوني"، معربا عن أمله أن تكون هذه الذكرى مناسبة للتاكيد على رفض كل القوى الحية والفاعلة للشعب التونسي للتطبيع مع الكيان الصهيوني كما دعا المقاومة الفلسطينية إلى مزيد الوحدة والعودة إلى الميثاق الوطني الفلسطيني.ومن ناحيته قال امين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن "ملف الشهيد محمد الزواري الذي مازال يراوح مكانه منذ أربع سنوات خلت يعد عارا على الدولة التونسية والقائمين على تسيير شؤونها"، وفق تقديره، داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة القيام بخطوة عملية لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي تعد انتهاكا لأرض تونس وخرقا لسيادة الدولة التونسية".واردف، الشابي، قوله "لن نقبل أي اختراق لارضنا من قبل الكيان الصهيوني والتطبيع معه وان مقاومة التطبيع تعد أكبر وفاء وانتصارا للشهيد محمد الزواري وللقضية الفلسطينية"، بحسب تعبيره.وبدوره اعتبر رئيس جمعية الحقوقيين الفلسطينيين، إبراهيم الرفاعي، ان جريمة اغتيال الشهيد محمد الزواري ليست الأولى والوحيدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني على أرض تونس وتعد خرقا لسيادة الدولة التونسية، داعيا إلى ضرورة القيام بخطوة عملية من اجل كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق الشهيد وانتهكت سيادة وحرمة الدولة التونسية ومحاسبة الجناة وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" وأضاف ان "كلمة شهيد ليست كلمة جوفاء تقال فحسب بل هي قضية أمة انتهكت أرضها وسيادتها وأن الكيان الصهيوني لن يدوم طويلا باعتبار أن النمو الديمغرافي للكيان الصهيوني سوف يندثر في أفق سنة 2025 كما أن صمود أبناء فلسطين وتمسكهم بأرضهم لن يقاوم فضلا عما يشهده المشهد العالمي من صعود لقوى عظمى على غرار الصين وإيران وغيرها لإجهاض ما يعرف بصفقة القرن التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب"، وفق تقييمه.