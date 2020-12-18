بطولة شمال افريقيا - إعتبار المنتخب التونسي للاواسط فائزا جزائيا 2-0 على نظيره المصري

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قررت اللجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم إلغاء المبارة التي كانت مقررة اليوم بملعب حمادي العقربي برادس بين االمنتخب التونسي للا واسط ونظيره المصري في اطار الجولة الثانية من البطولة، واحتساب المنتخب التونسي للاواسط فائزا جزائيا 2-0 ولم تكتمل عناصر قائمة منتخب االمصري للاواسط بعد ان اعتبرت اللجنة الطبية ان 14 لاعبا فقط يخول لهم اللعب على اساس اصابة 16 لاعبا من المنتخب المصري بفيروس كورونا، في حين تشترط اللوائح ضرورة وجود 15 لاعبا جاهزا لخوض المباراة حسب ما افاد به الاتحاد المصري لكرة القدم.وهو نفس السيناريو الذي عرفته المباراة بين المنتخب المصري للاواسط في الجولة الاولى مع نظيره الليبي التي خسرها جزائيا 0-2 بعد ان عجز عن تسجيل 15 لاعبا في ورقة المباراة كما تقتضيه لوائح المسابقة.