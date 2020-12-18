   Abdelhalim Hafed - فاتت جنبنا  

بطولة شمال افريقيا - إعتبار المنتخب التونسي للاواسط فائزا جزائيا 2-0 على نظيره المصري

Publié le Vendredi 18 Decembre 2020 - 16:26 قراءة: 0 د, 36 ث
وات - قررت اللجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم إلغاء المبارة التي كانت مقررة اليوم بملعب حمادي العقربي برادس بين االمنتخب التونسي للا واسط ونظيره المصري في اطار الجولة الثانية من البطولة، واحتساب المنتخب التونسي للاواسط فائزا جزائيا 2-0 ولم تكتمل عناصر قائمة منتخب االمصري للاواسط بعد ان اعتبرت اللجنة الطبية ان 14 لاعبا فقط يخول لهم اللعب على اساس اصابة 16 لاعبا من المنتخب المصري بفيروس كورونا، في حين تشترط اللوائح ضرورة وجود 15 لاعبا جاهزا لخوض المباراة حسب ما افاد به الاتحاد المصري لكرة القدم.
وهو نفس السيناريو الذي عرفته المباراة بين المنتخب المصري للاواسط في الجولة الاولى مع نظيره الليبي التي خسرها جزائيا 0-2 بعد ان عجز عن تسجيل 15 لاعبا في ورقة المباراة كما تقتضيه لوائح المسابقة.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217157



panel management

En continu

Toutes les news
.

الجمعة 18 ديسمبر 2020 | 3 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:07 14:48 12:23 07:27 05:54
17°
 19° % 77 :الرطــوبة
تونــس 14°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
19°-1418°-1518°-1419°-1418°-13
  • Avoirs en devises
    22441,9

  • (18 dec)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,30829 DT        1$ =2,72730 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 dec)   1792,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة