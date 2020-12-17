فوز الترجي الرياضي على اتحاد تطاوين 1- صفر

وات - فاز الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على اتحاد تطاوين بنتيجة 1- صفر في افتتاح مقابلات الجولة الثالثة من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وسجل المدافع حمدي النقاز الهدف الوحيد د75 زرفع الترجي رصيده الى 7 نقاط في المركز الاول مؤقتا فيما بقي رصيد اتحاد تطاوين عند نقطة واحدة وتجري بقية مقابلات الجولة الثالثة ايام الجمعة و السبت والاحد.
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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