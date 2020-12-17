سوسة: الدورة السابعة من تظاهرة "24 ساعة شعر" تفتح ملف الترحال في الشعر العربي

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مكتب سوسة /تنطلق يوم السبت القادم بالمركز الثقافي امحمد معروف بسوسة الدورة السابعة لتظاهرة "24 ساعة شعر" التي ينظمها الصالون الثقافي بسوسة بالتعاون مع جمعية أحباء المكتبة والكتاب تحت شعار تحت شعار "الترحال بين المجاز والحقيقة في الشعر العربي".ويشارك في التظاهرة عدد هام من الشعراء والنقّاد والموسيقيين، كما يتضمّن البرنامج جملة من الفقرات التي تتراوح بين القراءات الشعرية والمقاربات النقدية والعروض الموسيقية والغنائية.وتنطلق التظاهرة في الواحدة والنصف من ظهر السبت بعرض موسيقي للفنان نبراس شمام، ثم تنطلق الجلسة النقدية الأولى التي تقدم فيها الدكتورة آمنة الرميلي مداخلة حول "قسم الرحلة في القصيدة العربية القديمة" يلي ذلك قراءات شعرية ثمّ استراحة قصرة.وتعود فعاليات التظاهرة قصيرة بالجلسة النقدية الثانية التي تتضمن مداخلة للدكتورة شيراز دردور حول "الترحال وسؤال الهوية في الشعر التونسي الحديث" ثم قراءات شعرية.