وزير الشؤون الاجتماعية يقترح احداث صندوق عربي للحماية الاجتماعية زمن الأوبئة واالأزمات الصحية

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اقترح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، الخميس، احداث "صندوق عربي للحماية الاجتماعية زمن الأوبئة والأزمات الصحية"، وذلك خلال مشاركته في الدورة 40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقدة عن بعد.وتقدم الطرابلسي بمقترحه خلال المجلس داعيا الى رفع توصية من أجل احداث صندوق عربي للحماية الاجتماعية زمن الأوبئة والأزمات الصحية، مشددا على ضرورة اعطاء فاعلية للقرارات الصادرة عن المجلس.وأكد الوزير في مداخلته، ضرورة الاستعداد الى فترة ما بعد جائحة كورونا، معتبرا، أن الدور المحوري والرئيسي سيكون لوزرات الشؤون الاجتماعية نظرا للمخلفات الاجتماعية التي ستسجلها هذه الجائحة على المدى القصير والبعيد.وآلت رئاسة المجلس الى دولة الامارات العربية المتحدة خلال هذه الدورة التي شهدت مناقشة عدد من البنود والمصادقة على عدد من مشاريع القرارات، وفق ما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.وتمحورت أهم البنود حول "التداعيات الاجتماعية والإنسانية لجائحة كورونا ومتابعة تنفيذ الابعاد الاجتماعية لاهداف التنمية المستدامة 2030" التي تضمنت قضايا مكافحة الفقر متعدد الابعاد في الدول العربية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحماية الاجتماعية زمن الأوبئة والأزمات وتعزيز دور المجتمع المدني في نشر الوعي زمن الأزمات.