الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين تقرر مقاطعة الامتحانات المدرسية إعدادا وإنجازا

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قررت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، مقاطعة الامتحانات المدرسية إعدادا وإنجازا، خلال الأسبوع المغلق الذي ينطلق يوم غد الاثنين لتلاميذ الابتدائي والاعدادي والثانوي.كما دعت منظوريها بالقسم الداخلي، إلى مقاطعة تأطير التلاميذ في صورة عدم احترام البروتكول الصحي المتعلّق بالتوقي من كوفيد 19 خلال الأسبوع المغلق، محمّلة وزارة التربية تبعات ما وصفته ب" خرق البروتكول الصحي وتعريض صحة وسلامة التلاميذ والأسرة التربوية إلى مخاطر تفشي وباء كورونا".واتهمت وزارة التربية ب" إهمال تطبيق البروتكول الصحي في المبيتات والمطاعم المدرسية"، داعية، القيمين والقيمين العامين بالقسم الخارجي، إلى ضرورة الالتزام بمواصلة مقاطعة الأعمال الادارية التربوية البيداغوجية وتنفيذ الوقفات الاحتجاجية اليومية من الساعة 9 إلى 11 صباحا .ويأتي البيان، تزامنا مع دخول اعتصام المكتب التنفيذي للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين أسبوعه الثاني بمقر وزارة التربية للمطالبة بتفعيل الاتفاق المبرم بين الجامعة ووزارة التربية والقاضي بتمكينهم من عدد من المنح وإدماج القيمين المنتدبين بصفة وقتية واحتساب سنوات التعاقد والترقية الاستثنائية للسلكين.