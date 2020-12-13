الباراج: شبيبة القيروان يضمن العودة الى الرابطة المحترفة الاولى

وات -

ضمن فريق شبيبة القيروان عودته الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (2020-2021) في ختام منافسات الجولة الثالثة الاخيرة للبطولة المصغرة (الباراج) التي اقيمت اليوم الاحد وذلك بفضل الروح الرياضية (5 انذارات مقابل 7 لنادي حمام الانف) وذلك طبقا لقوانين المسابقة التي حددتها الجامعة التونسية لكرة القدم .وكان فريق الشبيبة تعادل اليوم دون اهداف مع اولمبيك سيدي بوزيد كما تعادل نادي حمام الانف دون اهداف مع قوافل قفصة.وتصدر الشبيبة ونادي حمام الانف الترتيب العام اثر الجولة الختامية للبطولة المصغرة ب 5 نقاط من 3 جولات في حين احتل قوافل قفصة المركز الثالث ب 4 نقاط واولمبيك سيدي بوزيد المرتبة الاخيرة بنقطة وحيدة.نادي حمام الانف 0 قوافل قفصة 0اولمبيك سيدي بوزيد 0 شبيبة القيروان 01) شبيبة القيروان 52) نادي حمام الانف 53) قوافل قفصة 44) أولمبيك سيدي بوزيد 1