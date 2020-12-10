القصرين: المستشفى الجهوي يتلقى دفعة من المساعدات في شكل تجهيزات ومعدات طبية مختلفة

وات -

تلقى المستشفى الجهوي بالقصرين، صباح اليوم الخميس، دفعة من التجهيزات والمعدات الطبية المختلفة، من أسرة إنعاش وكراسي متحركة وآلات تنفس ومواد للحماية والوقاية من وباء "كورونا" وغيرها من المعدات، وذلك ببادرة من مغني الراب التونسي المقيم بالخارج، كريم الغربي، وفق ما ذكره مدير المستشفى الجهوي، بشير حاجي.وأشار حاجي، في تصريح لـ(وات)، الى أن هذا الفنان، كان زار الأحد المنقضي المستشفى، مستفسرا المصالح الصحية بالجهة عن النقائص التي تشكو منها هذه المؤسسة الاستشفائية، ووعد بدعمها في أقرب الآجال بالمعدات اللازمة.ولفت، ذات المصدر، الى أن هذه البادرة تأتي في اطار معاضدة مجهودات المصالح الصحية بالجهة في مجال مجابهة وباء "كوفيد 19"، وتحسين الخدمات الصحية بهذا المرفق الصحي العمومي، معربا عن أهمية مثل هذه المبادرات.من جانبه، أكّد رئيس قسم الإستعجالي بالمستشفى الجهوي، الدكتور شاذلي المقصودي، على أن هذه المبادرة، ستساهم في تحسين خدمات المستشفى، خاصة أمام تزايد عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.ودعا بالمناسبة، رجال الأعمال من أصيلي الجهة، الى النسج على منوال هذه البادرة، ودعم المستشفى بالمعدات اللازمة، حتى يتسنى للاطارات الطبية والشبه طبية تقديم خدمات صحية أفضل لمرضاهم.يذكر أن الفنان كريم الغربي، تكفل كذلك بكافة مصاريف تهيئة وترميم المدرسة الإبتدائية "العرقوب 1" بمعتمدية تالة، وبتجديد تجهيزاتها، وقد شرع المقاول، يوم الثلاثاء الفارط، في أشغال التهيئة والصيانة التي حددت مدة انجازها بشهر واحد، وذلك وفق ما أكدته مصالح مندوبية التربية في تصريح سابق لـ(وات).