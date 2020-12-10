الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 10 ديسمبر 2020

وات -

القصرين: تسجيل 5 إصابات جديدة بفروس "كورونا" وارتفاع اجمالي الإصابات إلى 2808 إصابة

مدنين: تسجيل 3 وفايات و48 اصابة جديدة بين محلية ووافدة بفيروس "كورونا" المستجد

المنستير: تسجيل حالتي وفاة و47 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت، ولاية القصرين، مساء أمس الاربعاء، 5 إصابات جديدة بفريوس "كورونا" بعد صدور نتائج تحاليل 17 عينة، ليرتفع اجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة الى اليوم، الى 2808 إصابة، وفق المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.وأضاف الشعباني، في تصريح لـ(وات)، أن إجمالي الوفيات بلغ 130 حالة وفاة، وذلك إلى حدود يوم أمس، مشيرا الى أنه لم يتم اليوم تحيين حالات الوفاة.توفي خلال ال24 ساعة الماضية 3 مصابين بفيروس "كورونا" المستجد بولاية مدنين ليرتفع عدد الوفايات بسبب الفيروس الى 98 حالة وفاة، فيما سجلت الجهة 48 اصابة جديدة منها حالتين وافدتين من ليبيا و46 اصابة محلية بما يرفع عدد الاصابات منذ ظهور الجائحة الى 2085 اصابة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.وشملت هذه الاصابات، 4 تلاميذ ما يجعل حصيلة الاصابات في صفوفهم ترتفع الى 82 اصابة، بالاضافة الى اصابة اطار تربوي وهو ما يرفع اصابات الاطارات التربوية الى 49 اصابة، الى جانب اصابة عون صحة لتصل اصابات القطاع الصحي الى 90 اصابة.وتتوزع الاصابات التي جاءت من بين 310 عينات عن كل مخابر الجهة التسعة بين 11 اصابة بمدنين الجنوبية و10 اصابات بحومة السوق و9 اصابات ببن قردان و8 اصابات بمدنين الشمالية و3 اصابات بجرجيس واصابتين بكل من ميدون وسيدي مخلوف واصابة واحدة ببني خداش.وسجلت الجهة في المقابل 20 حالة شفاء توزعت بين 11 حالة بجرجيس و5 ببن قردان وحالتي شفاء بحومة السوق وحالة شفاء واحدة بكل من مدنين الشمالية واجيم، وبذلك تتطور حالات الشفاء منذ ظهور الجائحة بالجهة في شهر مارس الماضي الى 1573 حالة شفاء.سجلت ولاية المنستير حالتي وفاة و47 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع مجموع الوفيات والإصابات منذ مارس 2020 إلى 154 حالة وفاة، و5973 إصابة، حسب آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الأربعاء واوضح المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة ل(وات) أنّ الإصابات الجديدة توزعت حسب المعتمديات إلى 9 إصابات بالساحلين، و9 إصابات بطبلبة، و7 إصابات بالمنستير، و4 إصابات بالبقالطة، و4 إصابات ببنبلة، و4 اصابات بقصيبة المديوني، و3 إصابات بالمكنين، وإصابتين بجمال، وإصابتين بزرمدين، وإصابة واحدة بقصر هلال، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة غير محددة.وتطور مجموع حالات الشفاء من فيروس "كورونا" بالجهة إلى 4861 جالة، منها 70 حالة تعافي جديدة مقابل 4791 حالة منها 88 حالة جديدة اول امس الثلاثاء، حسب المدير الجهوي وبلغ العدد الجملي للأشخاص الذين أكملوا فترة الحجر الصحي الذاتي أو فترة الحجر الصحي الاجباري 32 ألفا و239 شخصا، في حين تطور عدد الأشخاص الذين في الحجر الصحي الذاتي إلى 2067 شخصا، ولم تسجل الجهة منذ 24 نوفمبر إخضاع أي أشخاص للحجر الصحي الاجباري.