بنزرت : تأجيل إضراب أعوان الشركة التونسية لصناعات التكرير ببنزرت إلى يومي 17و18ديسمبر الجاري

باب نات -

قرّر الطرف النقابي بالشركة التونسية لصناعات التكرير ببنزرت (ستير) والتابع للاتحاد الجهوي للشغل ، في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح بمقر الولاية اليوم ، تاجيل الاضراب العام للاعوان المبرمج ليومي 10و11 ديسمبر الجاري الى يومي 17و18ديسمبر الجاري .وجاء في محضر الجلسة " انه على إثر تدخل مباشر من لدن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لدى سلطة الاشراف تم الاتفاق على تاجيل الاضراب العام المبرمج مثلما هو معلوم ليوم غد الخميس وبعد غد الجمعة (1011ديسمبر)،الى يومي 17و18ديسمبر".يشار إلى أن النقاط الخلافية بين الطرفين الاجتماعي والاداري تتعلق خاصة بمطالبة الطرف النقابي نظيره الإداري للمؤسسة بتفعيل المسؤولية المجتمعية للشركة والسعي للمصالحة والانفتاح على محيطها ، والنظر في جدول الترقية بعنوان سنتي 2019 و2020، وصرف بقية منحة الإنتاج لسنة 2020، وإدراج نشاط التوريد والتخزين في قاعدة احتساب منحة الإنتاجية ، والترفيع في مقاطع الاكل ، و تفعيل النقاط السابقة ومنها تسوية وضعية بعض الاعوان والاطارات وجدولة الشغورات ومراجعة مذكرة العمل الخاصة بمنحة الالتزام و شروط التسمية والهيكل التنظيمي وجدول التصنيف المهني والنقلة التعسفية لاعوان تونس.يذكر أن الجلسة الصلحية حضرها من والي بنزرت محمد قويدر والكاتب العام للولاية حمادي بن عمر ورئيس مصلحة المصالحة بقسم تفقدية الشغل ببنزرت ملوكة مبروك بالطيب وممثلين عن النقابة الأساسية والمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل وممثلي إدارة الشركة.