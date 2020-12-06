   Farid - يا حبيبي  

سليانة: تساقط كميات من الثلوج بمرتفعات الجهة

Publié le Dimanche 06 Decembre 2020 - 12:54 قراءة: 0 د, 13 ث
وات - شهدت مرتفعات جبال مكثر من ولاية سليانة في ساعة متأخرة من ليلة امس السبت تساقط كميات من الثلوج، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة العميد محمد علي بن بيهي كما شهدت مرتفعات جبل برقو وسليانة الجنوبية تساقطا للثلوج، وتشهد سليانة المدينة انخفاضا في درجات الحرارة.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 216387



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news
.

الأحد 06 ديسمبر 2020 | 21 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:18 05:46
14°
 15° % 50 :الرطــوبة
تونــس
6.2 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
15°-916°-917°-1214°-1014°-9
  • Avoirs en devises
    22138,3

  • (4 dec)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,30615 DT        1$ =2,72534 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 dec)   1706,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة