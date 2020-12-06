سليانة: تساقط كميات من الثلوج بمرتفعات الجهة

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شهدت مرتفعات جبال مكثر من ولاية سليانة في ساعة متأخرة من ليلة امس السبت تساقط كميات من الثلوج، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة العميد محمد علي بن بيهي كما شهدت مرتفعات جبل برقو وسليانة الجنوبية تساقطا للثلوج، وتشهد سليانة المدينة انخفاضا في درجات الحرارة.