سليانة: تساقط كميات من الثلوج بمرتفعات الجهة

وات - شهدت مرتفعات جبال مكثر من ولاية سليانة في ساعة متأخرة من ليلة امس السبت تساقط كميات من الثلوج، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة العميد محمد علي بن بيهي كما شهدت مرتفعات جبل برقو وسليانة الجنوبية تساقطا للثلوج، وتشهد سليانة المدينة انخفاضا في درجات الحرارة.
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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