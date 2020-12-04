المؤشر العام لاسعار العقارات يرتفع بنسبة 6 بالمائة خلال الربع الثالث من سنة 2020

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ارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات في تونس، خلال الربع الثالث من سنة 2020، بنسبة 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة منة سنة 2019 ، مع ارتفاع لحجم المبادلات العقارية وفق مؤشر اسعار العقارات الذي اصدره المعهد الوطني للاحصاء وكشف المعهد بيان صحفي اصدره، الجمعة، ان اسعار الشقق ارتفعت بنسبة 7ر3 بالمائة في ظل زيادة بنسبة 5ر9 بالمائة ، خلال السنوات الخمس الممتدة من 2015-2019 في حين صعدت أسعار المنازل بنسبة 3ر8 بالمائة مع زيادة بنسبة 4ر5 بالمائة ما بين 2015-2019 وارتفعت اسعار الاراضي المعدة للسكن بنسبة 2ر6 بالمائة مع تسجيل زيادة بنسبة 1ر6 بالمائة كمعدل خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 الى سنة 2019 .وسجلت اسعار العقارات ، خلال الربع الثالث من سنة 2020 بنسبة 1 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني من سنة 2020 مقابل انخفاض بنسبة 6ر0 بالمائة خلال الربع الثاني ويعود هذا الارتفاع ، من ناحية، الى الارتفاع المسجل في اسعار الاراضي السكنية بنسبة 4ر2 بالمائة واسعار المنازل بنسبة 6ر3 بالمائة ، ومن ناحية اخرى، الى انخفاض اسعار الشقق بنسبة 3 بالمائة خلال الربع الثالث من سنة 2020 مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري وسجل المعهد ارتفاعا لحجم المبادلات العقارية بنسبة 8ر1 بالمائة خلال الربع الثالث من سنة 2020 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019 ومع الربع الثاني من سنة 2020 والذي تراجعت فيه المبادلات بناقص 2ر49 بالمائة .وشهدت المبادلات ارتفاعا في الاراضي السكنية بنسبة 4ر3 بالمائة مقابل انخفاض الطلب على الشقق بنسبة 2ر5 بالمائة واستقرار بالنسبة للمنازل وفق نفس البيانات.