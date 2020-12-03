ديـوان الإفـتـاء "عدد معتنقي الاسلام بلغ 160 شخصا خلال سنة 2020"

وات - اعلن ديـوان الإفـتـاء بالجمـهوريـة التـونسيـة ان عدد معتنقي الإسلام بلغ 160 شخصا بداية من سنـة 2020 الى يومنا هذا بين ذكور واناث .
واشار بلاغ صادراليوم الخميس عن الديوان انه تم "اعتماد الإجراءات الميسرة ،لما تعرف به بلادنا من تسامح واعتدال".
- يشار الى ان ديوان الافتاء كان اعلن يوم 9 مارس 2020، عن التعليق الوقتي لإجراءات اعتناق الإسلام أو التثبيت عليه وذلك في نطاق الإحتياطات المتّبعة لتجنّب العدوى بفيروس كورونا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
واشار بلاغ صادراليوم الخميس عن الديوان انه تم "اعتماد الإجراءات الميسرة ،لما تعرف به بلادنا من تسامح واعتدال".
- يشار الى ان ديوان الافتاء كان اعلن يوم 9 مارس 2020، عن التعليق الوقتي لإجراءات اعتناق الإسلام أو التثبيت عليه وذلك في نطاق الإحتياطات المتّبعة لتجنّب العدوى بفيروس كورونا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 216235