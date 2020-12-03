ديـوان الإفـتـاء "عدد معتنقي الاسلام بلغ 160 شخصا خلال سنة 2020"

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اعلن ديـوان الإفـتـاء بالجمـهوريـة التـونسيـة ان عدد معتنقي الإسلام بلغ 160 شخصا بداية من سنـة 2020 الى يومنا هذا بين ذكور واناث .واشار بلاغ صادراليوم الخميس عن الديوان انه تم "اعتماد الإجراءات الميسرة ،لما تعرف به بلادنا من تسامح واعتدال".- يشار الى ان ديوان الافتاء كان اعلن يوم 9 مارس 2020، عن التعليق الوقتي لإجراءات اعتناق الإسلام أو التثبيت عليه وذلك في نطاق الإحتياطات المتّبعة لتجنّب العدوى بفيروس كورونا.