تطاوين : نشر أوّل عروض الشغل في الشركات البترولية في الصحراء

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نشرت الادارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بتطاوين اليوم الاربعاء بلاغ انتداب 177 معطلا عن العمل ( مائة عامل و77 عونا مختصّا وإطارا تقدمت به شركة مختصّة في الهندسة في مجال البترول والغاز ومحطات معالجة وتحلية المياه " أ ب ب آم" (EPPM ) المكلفة ببناء محطة معالجة الغاز بتطاوين .ويندرج هذا البلاغ في اطار تنفيذ إحدى قرارات رئيس الحكومة الصادرة عن المجلس الوزاري في 5 نوفمبر الماضي والقاضية بتشغيل 215 من ابناء الجهة في الشركات البترولية والعاملة في الصحراء بصفة قارة, ودعت الادارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل كافة الراغبين في الترشخ لهذه الخطط ارسال مطالبهم الى مكاتب التشغيل من 4 الى 14 ديسمبر الجاري مقابل وصل يسلم لهم في المقابل.اما بخصوص بقية العروض والمحددة ب38 موطن شغل قار في ثلاث شركات بترولية اخرى تعمل في الصحراء فقد ذكر المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل الكيلاني الجبري في تصريح لمراسل (وات) في الجهة ان بقية العروض بصدد الاعداد ومن المنتظر ان تنشر في الايام القادمة التزاما من الشركات المعنية تقديم عروضها قبل نهاية العام الجاري وفق ما حدده الاتفاق الحاصل بين الوفدين الحكومي والجهوي, هذا وكانت شركة البيئة والغراسات والتنمية قد نشرت بلاغ انتداب 1000 عامل واطار منذ ايام كما نشرت الولاية بلاغ تمويل 1000 مشروع صغير ومتوسط عبر البنك التونسي للتضامن ولجنة محدثة صلب ديوان تنمية الجنوب للمساهمة بالدراسات الفنية والمرافقة والتاطير للباعثين المحتملين , وبذلك عرفت ثلاث بنود مهمة للتشغيل طريقها الى التنفيذ بعد اقرارها في المجلس الوزاري الذي صادق على الاتفاق الحاصل عقب قرابة الشهر من المفاوضات بين الوفد الحكومي والوفد الجهوي حول تنفيذ بنود اتفاق الكامور الممضى من قبل الحكومة في 16 جوان 2017.